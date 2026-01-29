新北見公然肢解白鼻心 動保處：最重可關2年

（中央社記者曹亞沿新北29日電）1名網友稱日前在新北市看見有人在車庫門口宰殺動物。動保處說，經監視器確認遭肢解的是白鼻心，正約談行為人說明，宰殺動物可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

有網友在社群平台Threads上發文表示，在新北市看到有人在車庫門口宰殺幼犬，絲毫不顧路人眼光，當他折返回去確認查看時，只見沒有頭的動物軀體，當下立刻報警。警察到場後，對方稱是果子貍（白鼻心），並非犬隻。

新北市動保處長楊淑方表示，已接獲通報，經警方調閱監視器，確認該名男子肢解的是白鼻心，已通知該名男子赴動保處說明釐清情況。

楊淑方說，白鼻心屬一般類野生動物（非保育類），但仍不得任意獵捕。依「野生動物保育法」第49條，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

楊淑方補充，若是野外獵捕活體，帶回宰殺將同時違反動保法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。宰殺動物依同法第25條處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：林恕暉）1150129