新北親子圖書館熱度榜出爐 總館奪冠閱讀人氣爆棚

（記者陳志仁／新北報導）新北市2025年最受歡迎的親子圖書館與閱讀排行榜出爐，結合閱讀、休閒與親子共學空間的總館穩居人氣冠軍，其次為可欣賞淡水河岸風光的淡水分館，以及全市首座STEAM親子共學館的三重兒童親子分館；年度熱門閱讀則由《全知讀者視角》奪冠，穩坐人氣之巔。

圖／新北市2025十大熱門閱讀排行榜由電影與小說雙棲的《全知讀者視角》奪冠。（新北市立圖書館提供）

為推廣家庭閱讀，新北市立圖書館近年持續打造多元且友善的親子閱讀空間，除提供親子共讀環境外，還可共學STEAM課程、免費借用樂高機器人，甚至體驗百年前大戶人家的生活樣貌，讓閱讀成為親子共享的生活日常。

廣告 廣告

根據《網路溫度計DailyView》調查，2025年討論度最高的新北親子圖書館前十名，包括總館、淡水分館、三重兒童親子分館、林口李科永紀念圖書館、板橋四維分館、八里龍形圖書閱覽室及五股守讓堂等，皆深受家長肯定，被譽為「零成本親子天堂」。

在親子繪本方面，2025年最受歡迎的主題聚焦於孩子的情緒教育，《我會好好說》、《被罵了，怎麼辦？》、《怎麼說對不起》、《生氣爆炸時，怎麼辦？》及《好好說情緒》等書，成為家長與孩子共讀的熱門選擇，反映家長對情緒管理與心理健康的重視。

閱讀排行榜方面，《全知讀者視角》因小說與電影雙重話題效應，帶動借閱熱潮，穩居榜首，《世界上最透明的故事》及《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》分居第2、3名；前10名中，心靈成長類書籍即占6席，顯示現代人在快節奏生活中，仍渴望透過閱讀尋求內在平衡。

此外，陪伴許多人長大的超人氣動漫《名偵探柯南》與《ONE PIECE航海王》，不僅深受小朋友歡迎，也是男性讀者的熱門借閱；《名偵探柯南》以解謎、推理吸引大人小孩，《ONE PIECE航海王》以熱血冒險激發各年齡層對夢想的追求與正義感，老少咸宜，讓各世代觀眾都能找到共鳴與樂趣。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，閱讀是自我成長的重要途徑，全市目前共有107處服務據點，館藏量近978萬冊；歡迎大家挑選一本適合自己的書，從閱讀出發，讓內在豐盈成長。

更多引新聞報導

閱讀原動力！泰山圖書館身心動力系列活動啟動

新北市圖書館第二總館命名活動開跑 三重分館懷舊迎新

