新北觀光工廠再創佳績 四家廠館獲經濟部精選肯定

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北觀光工廠再傳佳績！共有4家廠館榮獲經濟部「114年度觀光工廠精選」肯定，展現新北產業觀光的亮眼成果與品牌創意力。獲獎名單包含「手信坊創意和菓子文化館」、「啤酒頭釀造觀光酒廠」、「維格餅家鳳梨酥夢工廠」及「卡滋爆米花觀光工廠樂園」，分別在「節慶首選」及「教育導覽」兩大類別中脫穎而出，呈現新北產業結合文化創意與教育體驗的多元風貌。

經發局長盛筱蓉表示，市府長期推動「產業觀光輔導轉型計畫」，輔導企業將製造能量與產業文化深度結合，打造兼具展示、教育與體驗功能的創新場域。新北市現有18家成功轉型為觀光工廠或產業文化館的企業，涵蓋美食、美妝保養、文創設計、生命教育等多元領域，不僅是親子共學、教育探索的重要據點，也是傳統產業轉型升級的典範。

她說，轉型產業觀光不僅能延伸產品價值鏈，更能創造全新營收模式，平均可帶動營業額成長2成以上。市府將持續陪伴企業在轉型過程中穩健前進，協助打造更多兼具文化底蘊與創新體驗的產業場域，讓新北的產業更具魅力、生活更有溫度、城市更有活力。相關計畫申請資訊可至新北市政府經濟發展局官網查詢。

盛筱蓉進一步指出，今年在「節慶首選」類別獲獎的3家觀光工廠各具特色，像土城的「手信坊創意和菓子文化館」，以「手作為信，名食成坊」為品牌核心，以日式和風空間及細緻的和菓子工藝著名，每逢節慶常推出期間限定禮盒，加上體驗課程深受親子族群喜愛，是許多人送禮與體驗手作的首選。

三重的「啤酒頭釀造觀光酒廠」以精釀啤酒與使用在地原料釀造聞名，館內規劃酒廠導覽、文化展區、酒標DIY，還有酒吧區可以汲飲生啤酒，每到節慶，廠館常推出限定口味或特色禮盒，讓許多年輕族群視為交換禮物或節慶聚會的必備選項。

五股的「維格餅家鳳梨酥夢工場」以台灣名產鳳梨酥為主軸，不只能親手DIY，也能看到專業烘焙流程。今年更結合媽祖文化推出「林默娘禮盒」，將台灣在地文化巧妙結合伴手禮，節慶時常吸引外國遊客特別前往選購。

在「教育導覽」類別中，位於八里的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」則以美式小鎮氛圍與互動體驗深受民眾喜愛。館內導覽從玉米粒的來源種類、到如何製作成不同爆米花的形狀，都以趣味互動的方式呈現，是假日親子出遊的熱門景點，也是一座兼具趣味與教育功能的體驗樂園。

盛筱蓉強調，這些獲獎廠館善用品牌故事、互動導覽與DIY體驗，讓民眾不只看到產品，更能理解背後的工藝與文化，成功讓傳統製造業轉型為貼近日常、具有教育與休閒價值的體驗場域。為協助更多企業轉型升級，市府持續推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」，即日起開放徵件至12月19日止。

凡於新北市合法登記設廠、具教育展示潛力並有意發展產業觀光的業者，均可提出申請。入選廠商將由專業顧問團隊提供主題企劃、空間展示設計、營運策略與行銷推廣等全方位輔導，協助打造兼具產業文化與觀光體驗的創新品牌場域。