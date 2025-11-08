新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場

（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場登場，活動推出「觀光工廠市集」、「親子DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「滿額與集點抽獎」及「觀光工廠問答小挑戰」等六大亮點，現場氣氛熱烈。

圖／2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場。（新北市政府經發局提供）

新北市政府經發局長盛筱蓉表示，市府自98年起積極輔導傳統工廠轉型為兼具教育、觀光與文化價值的觀光工廠與產業文化館，透過整合產業特色與創意體驗，讓製造業開創更多與民眾接軌的互動模式；活動不僅讓民眾更了解新北觀光工廠，也讓企業有機會接觸潛在客群，創造行銷與品牌曝光契機。

經發局說明，今年共有14家觀光工廠展售人氣商品，從食品、文創到生活用品應有盡有；DIY手作體驗報名秒殺，小朋友親手創作香包束口袋、襪子娃娃等作品；職涯探索特展吸引學童參觀，完成任務可貼上夢想職業牆；舞台區魔術秀、氣球劇場及音樂互動表演輪番登場，掀起陣陣歡笑。

現場另有集點闖關遊戲與滿額摸彩活動，完成任務集滿3關或消費滿500元，即可獲得摸彩券乙張，抽獎總價值超過10萬元；民眾完成「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗並達60分以上，還可領取限量新北幣優惠券100元折抵消費。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰指出，活動結合親子互動與職涯體驗，不僅提升觀光工廠的曝光度，也啟發孩子對未來職業的想像；經發局補充，今年更推出限量主題禮包，邀請市民一同探索、體驗新北產業的多樣魅力，更多資訊請追蹤「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁、經發局官網查詢。

