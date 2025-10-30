新北觀光工廠大集合！「勇闖一夏 冒險派對」11/8林口登場 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」將於11月8日(六)在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場！活動集結14家新北觀光工廠與產業文化館共同參與，打造兼具娛樂、體驗與探索的產業派對。現場規劃觀光工廠市集、趣味舞台表演、滿額與集點抽獎、DIY手作體驗、職涯探索特展區及觀光工廠問答挑戰等六大主題內容，邀請大小朋友一同來闖關冒險，體驗新北產業的無限創意與魅力。



經發局長盛筱蓉表示，新北市自98年起積極輔導傳統產業轉型為觀光工廠與產業文化館，透過結合教育體驗與休閒觀光，讓民眾在遊樂中認識新北產業故事。市府亦持續整合跨局處資源，提供多元行銷管道，協助業者拓展品牌能見度與觀光效益，使觀光工廠及產業文化館成為推動產業轉型與文化創新的重要據點，進一步支持在地品牌永續發展。



經發局說明，本次壓軸登場的派對活動內容豐富多元，除匯集新北各家觀光工廠及產業文化館展售攤位外，舞台區更安排街頭藝人、魔術秀、小丑雜耍與大氣球秀等精采節目輪番上陣。活動當天民眾於現場消費滿500元或是完成集點闖關遊戲，即可參加總價值超過10萬元好禮摸彩活動，獎項包含iPad Pro、AirPods Max及多項觀光工廠特色好禮。現場還有限量80組的免費「DIY體驗」，可報名參加香包束口袋、文具手環、襪子娃娃、蝶古巴特帆布束口手提袋等親子手作課程，體驗動手創作的樂趣。



此外，現場設有「職涯探索特展區」，民眾可於活動官網下載或至會場領取職涯探索學習單，邀請學童完成互動任務並畫下夢想職業，即可至現場張貼並兌換限量好禮。另外，活動當天完成「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，出示成績達60分(含)以上者，還能獲得限量新北行動支付百元優惠券。透過豐富多元的互動方式，帶領親子體驗產業多元職業樣貌，從玩樂中探索學習，培養對未來職涯的想像與興趣，歡迎市民朋友們把握機會、共襄盛舉。



新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，新北市的觀光工廠不再僅是旅遊景點，而是結合教育、職探與社會服務功能的多元場域。透過市府系統化的政策輔導與跨局處的橫向連結，成功將傳統工廠轉化為推動職涯教育與永續理念的重要平台，展現新北產業兼具文化深度與創新價值的新風貌。



經發局表示，「勇闖一夏 冒險派對」現場DIY體驗自10月30日下午3點起開放報名至11月6日前額滿為止。當天現場還有多重限量禮物發放、互動打卡牆與拍照版裝置，邀請市民朋友11月8日一起到MITSUI OUTLET PARK林口，闖進新北產業的冒險世界，體驗最具創意與驚喜的產業派對！