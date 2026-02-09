新北觀光工廠迎馬年不打烊 整合十八家場館推體驗活動

▲亞洲首座爆米花主題觀光工廠，除了多種風味的爆米花，還有DIY體驗及互動遊戲，讓遊客吃得飽也玩得好。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北觀光工廠迎馬年好康再加「馬」!新北市經濟發展局整合轄內18家觀光工廠及產業文化館，推出春節走春體驗活動，結合手作DIY、產業導覽與互動學習，提供民眾寓教於樂的深度旅遊體驗。春節連假期間，多家觀光工廠持續營運不打烊，邀請民眾走進觀光工廠，闔家共度充實又溫馨的新春時光。

▲走進吳福洋襪子故事館，一探臺灣織襪產業的歷史，透過寓教於樂的手作活動，體驗親手製成日常衣物的無限樂趣。

廣告 廣告

經發局長盛筱蓉表示，市府長期整合跨局處資源，協助傳統工廠轉型並推動觀光工廠行銷，透過全方位品牌輔導，使觀光工廠成為兼具教育與休閒體驗的場域。新北市觀光工廠主題涵蓋食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等多元領域，不僅貼近日常生活，亦充分展現產業創新與文化融合，從場館外觀設計到場內融入品牌故事的展示陳列，讓遊客感受到每一家觀光工廠的獨特魅力。

位於土城「聖瑪莉丹麥麵包莊園」為日本SUNMERRY株式會社社長與福華飯店廖德修先生共同建立之食品公司的第一家門店，擁有全臺首創VR導覽，透過透明化生產櫥窗與豐富趣味的導覽解說，揭開麵包蛋糕的神秘製程，秉持以「用心烘焙幸福每一天」的理念，持續推出多元烘焙產品，並以創新商品與日式服務精神，為臺灣烘焙市場注入不同風貌。

亞洲首家以爆米花為主題的觀光工廠「卡滋爆米花觀光工廠」，座落於新北市八里左岸旁，廠區打造宛如美國小鎮的建築風格樂園，整體空間繽紛絢麗，飄逸在空中的爆米花浮雲，讓遊客彷彿置身巧克力夢工廠，處處皆是驚喜及巧思，還有特色「AI爆米花製程小火車」，呈現AI全自動產線技術，透過互動遊戲讓民眾一窺爆米花生產過程，同時體驗動手爆米花的樂趣。

「吳福洋襪子故事館」擁有臺灣第一家襪子工廠，從事專業襪類設計、製造、行銷近90年歷史。歷經四代傳承，始終保有最優質的品質，並堅持根留臺灣，希望藉故事館提供國人一個兼具娛樂性及知識性的產業教育環境。吳福洋襪子故事館完整保存臺灣織襪產業發展與企業歷史的珍貴史料，透過現場展示織襪流程與趣味的互動式導覽，將織襪的歷史傳承下去。

經發局補充，今年春節期間部分店家維持營運不打烊，還祭出各項商品折扣、滿額贈禮等超值好康優惠，與民眾一起歡度春節假期。像是聖瑪莉丹麥麵包莊園的入場抽紅包活動；卡滋爆米花推出經典桶裝爆米花買五送一；吳福洋襪子故事館的DIY滿額送贈品活動；琉傳天下琉星花園的消費滿額折價優惠。

觀光工廠結合知識教育與休閒娛樂，提供多元的旅遊體驗，民眾可走進工廠參觀產品生產流程，深入了解產業發展故事，與親自動手DIY感受其中樂趣。歡迎民眾把握春節年假期間，到新北市觀光工廠及產業文化館創造美好回憶。