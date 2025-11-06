新北觀光工廠11/8在林口辦派對 闖關集點或消費滿額還能抽好禮

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市經濟發展局主辦2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」將於11月8日在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場登場，活動集結14家新北觀光工廠與產業文化館共同參與，包含闖關活動、舞台表演等，民眾消費滿500元或完成集點闖關遊戲即可摸彩，邀大小朋友一同體驗新北產業的創意與魅力。

新北市經發局說明，此次壓軸登場的派對活動，除匯集各家觀光工廠及產業文化館展售攤位外，舞台區也安排街頭藝人、魔術秀、小丑雜耍與大氣球秀等精采節目，現場還有限量禮物發放、互動打卡牆與拍照版裝置。民眾現場消費滿500元或完成集點闖關遊戲，即可參加好禮摸彩，獎項包含iPad Pro、AirPods Max及觀光工廠特色好禮。

此外，現場設有「職涯探索特展區」從玩樂中探索學習，民眾可至會場領取學習單，邀孩童完成互動任務並畫下夢想職業，即可到現場張貼並兌換限量好禮。另完成「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，出示成績達60分以上者，還能獲得限量新北行動支付百元優惠券。

新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，新北市觀光工廠不再僅是旅遊景點，透過市府的政策輔導與跨局處的橫向連結，將傳統工廠轉化為推動職涯教育與永續理念的重要平台。

經發局長盛筱蓉表示，市府持續整合跨局處資源，提供多元行銷管道，協助業者拓展品牌能見度與觀光效益，使觀光工廠及產業文化館成為推動產業轉型與文化創新的重要據點。

