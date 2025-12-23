新北解編21.71公頃公保地 土城、三峽2案獲內政部通過

土城公設專通案現況圖。（圖／新北市城鄉局）

為解決長期以來私有公保地問題，新北市積極辦理各都市計畫區的公設用地專案通盤檢討，歷經完整妥善的檢討與審議，23日共有三峽、土城2案經內政部都市計畫委員會審議通過。公設專通案的通過，可緩解金城路因捷運土城樹林線工程而產生的交通壅塞問題，以及三峽警分局和三峽派出所服務量能不足的狀況，完善兩地的公共服務需求。

土城公設專通案變更位置示意圖。（圖／新北市城鄉局）

城鄉發展局說明，土城案將大清水公園周邊未開闢地區納入檢討範圍，除將開闢完整公園，並留設計畫道路銜接串聯明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，來緩解金城路因捷運土城樹林線工程而產生之交通壅塞問題。三峽案透過市地重劃方式取得三峽分局周邊約242坪私有土地，由警察局及消防局規畫警消共構廳舍改建作業。

城鄉局表示，將於三峽市中心新畫設約945坪的開放空間供在地居民使用，同時配合未來捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置的公保地，規畫2333坪的公園綠地，創造行人友善的城市環境。

三峽公設專通案現況圖。（圖／新北市城鄉局）

三峽公設專通案都市計畫變更示意圖。（圖／新北市城鄉局）

城鄉局計畫審議科長許仁成指出，本次土城、三峽兩地公設解編範圍，涉及38處公設保留地解編，預計解編21.71公頃公保地，將透過公辦市地重劃方式開發，原公保地地主可領回55％可建築用地，市府並可開闢取得約3.93公頃公園綠地、廣場等5項開放性公共設施，提升地區整體發展。

許仁成說，土城案通過後將依部都委會決議辦理再公展，若無新增陳情案件則續辦理核定作業，三峽案通過後將由市府續辦市地重劃相關作業。

城鄉局補充，目前新北市共計20處納入公設用地專案通盤檢討，已有澳底一階1處發布實施、坪林水源、三峽、蘆洲、石門、三重、鶯歌、板橋、樹林三多、鶯歌鳳鳴、汐止、土城11處經內政部審竣，新店、新莊、淡水、萬里、泰山、樹林山佳、淡水竹圍、五股8處於內政部審議中。

