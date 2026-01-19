新北計程車春節加成2月11日起實施 跳表收費同步北北基

（記者陳志仁／新北報導）115年新北市計程車春節加成收費，將自春節連假前3天起實施，自2月11日（三）0時起至2月22日（日）24時止，共計12天；春節加成30元已納入跳表金額，並與臺北市、基隆市同步實施，提醒民眾搭車時依計費表顯示金額支付車資。

圖／板橋火車站前計程車排班區。（新北市政府交通局提供）

新北市政府交通局說明，春節期間計程車加成收費包含春節加成30元、夜間（23時至翌日6時）加成20元，及國道通行費均須計入跳表金額收費，夜間加成由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費，由駕駛透過計費表操作設定，計費表畫面將顯示「春節」字樣，供乘客清楚辨識。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，瑞芳及烏來地區屬固定路線的營運，春節期間收費方式將依現場公告之春節運價辦理，搭乘前可先向司機確認；此外，她也提醒乘客，下車前務必索取乘車證明並確認收費的金額，如發現疑似超收的情形，請記下車號、搭乘時間及地點等資訊。

許芫綺指出，民眾若遇到計程車超收車資，可撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴；交通局已印春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局，供駕駛張貼於副駕駛座椅背，方便乘客查閱。

交通局補充，為維護計程車營運秩序，農曆年前及春節期間，將會同警察局加強取締與稽查；若有未依跳表收費或未具有效執業資格等違規的行為，經查證屬實，將依公路法裁處9,000元至9萬元罰鍰，呼籲計程車駕駛共同維護良好乘車環境。

