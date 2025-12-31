新北計程車「開門殺」害騎士摔斷骨 乘客落跑遭通緝 下場出爐

新北市汐止區一名騎士去年遭「開門殺」，乘客事後逃逸遭通緝。資料照

新北市汐止區王姓男子日前從計程車下車時，無預警打開車門，直行陳姓機車騎士閃避不及，當場撞上車門、連人帶車甩飛重傷。而王男案發後一度落跑遭通緝，士林地方法院認定王男犯過失傷害罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

這起事故發生在去年6月21日晚上6點52分，當時計程車違停在新北市汐止區伯爵街紅線路段，讓後座王姓乘客下車，王男未注意後方車況，直接開啟右後車門，恰巧陳姓騎士騎乘機車沿計程車右側直行，因距離過近閃避不及，機車與車門發生碰撞，陳男人車倒地，左手三掌骨閉鎖性骨折。

事發後，計程車司機與王男原本在現場向警方坦承肇事，原本符合道路交通事故自首要件，但案件進入法院審理程序後，王男卻神隱不出庭，9月法院遭發布通緝，隔月被緝獲歸案才繼續審理。

法院審酌，王男開啟車門時疏未注意來車，過失情節明確，且至今未與被害騎士達成和解或賠償損害，最終依刑法過失傷害罪，判處有期徒刑2個月，得以每日新台幣1000元折算易科罰金，同時因他逃逸不予減刑。



