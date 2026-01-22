新北記協攜手瑞芳半嶺慈聖宮 發送3校愛心物資

記者林普天／新北報導

新北市記者友好交流協會、瑞芳半嶺慈聖宮、大中華記者友好交流協會今（22）日先後前往瑞芳國小、金山高中、淡水鄧公國小發送愛心物資。

瑞芳區長楊勝閔表示，誠摯感謝新北市記者友好交流協會與瑞芳半嶺慈聖宮，蒞臨瑞芳國小辦理歲末年終送暖活動，親自發送愛心物資，將社會各界的關懷與溫情傳遞至校園與學童手中。謹代表瑞芳區公所致上最誠摯的感謝與敬意，並祝福協會會務順利、善念綿延，持續照亮更多需要幫助的角落。

新北市教育局督學黎美岑代表教育局表達誠摯謝忱，感謝媒體朋友在奔波採訪之餘，更以實際行動化為學子最強大的後盾，於歲末年終之際由協會代表走訪金山高中、瑞芳國小及鄧公國小，提供米、麵、油等民生必需物資，讓偏鄉弱勢家庭的孩子在寒冬中感受社會的溫暖。此次新北市記者友好交流協會的善心義舉，不僅緩解了約百名弱勢家庭學子的生活需求，更讓他們在逐夢的路上能更加安心地專注於學業。期盼此次活動能帶動社會更多正向循環，讓受助的孩子們在溫暖中成長，學會感恩，讓這份愛的力量在新北市各個角落持續擴散。

協會理事長林富貴感謝新北市教育局長張明文、瑞芳區長楊勝閔、金山區公所主任秘書李周衡，以及3校督學及校長協助，讓協會有機會到這3校發送愛心物資，未來也會持續至各校發送愛心物資及助學金。

新北市記者友好交流協會至瑞芳國小發送愛心物資。(新北市記者友好交流協會提供)