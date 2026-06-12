新北記者工會攜手世界佛教正心會捐加菜金 花蓮榮家同樂會暖心加倍

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新北市新聞記者職業工會年度公益行善列車啟動，由理事長黃村杉、常務理事紹常輝，再次攜手世界佛教正心會執行長陳和慧女士、呂秘書一行人送愛心到花蓮榮家，捐贈新臺幣二萬元，並一同參與榮家六月份生日長輩的慶生同樂會（見圖）。游文勇主任親自接待並代表榮家致贈感謝狀，感謝正心會長期投入公益慈善與長者關懷，這份善心也為榮家照顧服務與活動推動注入更多溫暖力量。

世界佛教正心會執行長陳和慧表示，正心會長期以來秉持慈悲濟世的精神，積極投入各項社會關懷活動，而高齡八十四歲的陳執行長也分享自己養生之道，勉勵長輩們遇到困難時，要勇敢「求救」；遇到不如意時，要靜心「放下」。她也強調，正心會以「正念服務」為核心理念，期盼透過實際行動，為社會帶來更多正向的力量。陳執行長的分享讓現場與會人員都深表認同也觸動長輩們的心，其中，長青堂長輩巴台慶更留下感動的淚水。

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接著，由高淑華老師帶領的舞動人生舞蹈團帶來時下流行的裁判舞與充滿異國風情的苗族舞蹈，為榮家六月份的壽星長輩慶生，熱情又充滿活力的表演吸引長輩的目光，也讓長輩們隨著輕快的節奏擺動身體，現場掌聲與歡笑聲不斷。

花蓮榮家主任游文勇表示，時隔一年，世界佛教正心會與記者職業工會能再度攜手送愛心，並參與長輩慶生活動傳遞滿滿關懷與祝福，讓社會善心捐款如及時雨般落到各個需要的角落。榮家更透過每月慶生會，給長輩感受到被重視，也促進住民與外界交流互動，未來將持續結合社會資源，營造安全、溫暖、有尊嚴的頤養生活環境。