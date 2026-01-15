新北記者職業工會攜手台北影音公會 舉辦《影像世代》AI論壇





新北市新聞記者職業工會攜手台北市影音節目製作商業同業公會，今（15 ）日下午於新北市議會共同主辦的《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，吸引影視音產業業者及青年影視創作者近百人與會，現場交流氣氛熱絡。

新北市新聞記者職業工會理事長黃村杉表示，首先感謝新北市議會的支持，以及議會副秘書長李政勳、國民黨議會黨團書記長王威元議員、黨團副書記長林國春議員等親自到場致意，關心影視產業在AI 與新媒體浪潮下的發展情形。論壇並邀請曾任行政院新聞局電影處長、現任亞威 AI 智能應用學院院長陳志寬，以及台北影音公會理事長陳仲祺等與會。

黃村杉指出，記者職業工會成立6年來，積極投入社會弱勢關懷公益活動，這次很高興能有機會與台北市影音公會，共同舉辦《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，內容聚焦「AI × 影視創作與剪輯實務」，以及「AI 影視產業發展的未來」，謝謝影音公會理事長陳仲祺及總幹事蔡富丞的攜手合作，讓首次舉辦的論壇活動能獲得社會各界響應踴躍報名參加。

台北市影音公會理事長陳仲祺致詞時表示，短影音與新媒體平台快速成長，影視產業製作節奏與內容形式正快速改變，AI 工具的導入，讓中小型製作團隊與青年創作者能以較低成本進行創作與內容測試，為產業帶來更多可能性。

陳志寬指出，AI 已逐步進入影視產業的創作與決策流程，從劇本輔助生成、影片分鏡與剪輯建議，到觀眾偏好數據分析與行銷投放優化，皆有實際應用，有助降低試錯成本並提升內容效率。論壇內容聚焦「AI × 影視創作與剪輯實務」及「AI 影視產業發展的未來」，並安排 AI 影像實作工作坊與綜合座談。另也預告後續將推出 AI 短劇創作營，以及《We視界》青年影像創作徵集，持續推動影視青年培育。

