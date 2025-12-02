新北設高中雙語教育辦公室 建跨校合作網絡

透過視訊協助新北市雙城國小的學生學英文40分鐘，安康高中學生陳玟縈和蔡昀安每2週參與學校的「大手牽小手」計畫。

新北市安康高中學生陳玟縈表示，「如果有時間的話我們可能會自己製作教材，然後去網上搜一些可能覺得對國小生有用的東西。」

新北市安康高中學生蔡昀安認為，「不管是讓小朋友可以學到更多英文，或者是我們自己也可以去更加深我們以前學英文的印象。」

學英語、能用英語教小學生，2人語言力也跟著提升。為了加速推動雙語教育，新北市教育局2日在安康高中啟用全國首座「高中雙語教育推動辦公室」，並和台師大與企業基金會合作，其中師培是重點。

新北市教育局長張明文說明，「他並不是要全英文上課，他是希望在課程中讓孩子很自然的能夠接觸到英文有說跟聽的機會。」

高教國際合作基金會執行長、台師大教授林子斌指出，營造雙語環境沒有老師絕對不可能，辦公室將扮演重要角色；他也強調， 老師的英文能力不應過於複雜。

高教國際合作基金會執行長林子斌指出，「讓學生知道說在我的學校裡面老師中文、英文都會使用，那自然而然的學生在小學國中高中這12年裡面，如果都有這樣子的環境，他就不會把講英文或開口講一些簡單的英文視為洪水猛獸。」

林子斌再指出，不倡導高國中小全英文授課，應提供適合各年齡段的語言環境，而學生需早接觸多種語言，多語言能力會是學生未來的優勢。

