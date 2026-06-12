新北設22處定點臨托 解家長急需

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中和幸福種子社區定點臨托，托育人員陪伴幼兒敲打樂器。（圖：新北社會局提供）

▲中和幸福種子社區定點臨托，托育人員陪伴幼兒敲打樂器。（圖：新北社會局提供）

新北市除設立一三○家公共托育中心，量能全國第一，可收托六千五百六十五名幼兒，加上準公共化及私立托嬰中心，整體量能達一萬六千九百五十四名幼兒，家外收托率四五％，超越OECD（經濟合作暨發展組織）三八％。此外，全市六十三家公托中心附設親子館內設有一七處定點臨托，另三處設於公托中心，二處設於社區，提供六個月至六歲學齡前臨托，家長如因工作或保母請假，可就近送托。

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新店柴埕公托中心親子館臨托曾助外島媽媽安心開會，發現幼兒疑似發展問題，建議早療篩檢。永和中興親子館臨托讓二寶媽安心就醫；三重居家托育中心成功服務印度家長，透過英語及翻譯軟體溝通，獲高度肯定。

社會局長李美珍指出，新北自一一二年設立首處臨托，一一三年增至一一處，服務一一○人次；一一四年服務一千二百四十六人次；一一五年已增至二二處，截至五月服務七七四人次，顯見臨托深受家長信賴。未來將持續依需求與量能評估。

此外，有臨托需求的家長多會找鄰近熟悉的居家保母，新北一三家居家托育服務中心會協助媒合，目前已有逾五百名居家托育人員提供臨托服務，讓家長緊急狀況下也能獲得即時支持。