新北診所治療師涉侵犯兒童 侯友宜：解聘從嚴偵辦

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新北市某診所爆發治療師涉嫌侵犯兒童，市長侯友宜表示，該治療師已解聘，從嚴移送司法偵辦。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市某診所爆發治療師涉嫌猥褻、性侵兒童，至少有8名孩童受害，嫌犯已被羈押。新北市長侯友宜今天嚴肅表示，侵害兒童絕對是零容忍，該治療師已依規定解聘，從嚴移送司法偵辦。

侯友宜今天視察永平國小地下停車場工程，媒體提問，針對某診所治療師涉嫌侵犯孩童案件，市府對於保護兒童安全是否有精進作為？

侯友宜強調，他嚴肅譴責犯罪行為，「侵害兒童絕對是零容忍」，市府在第一時間成立應變機制，也要求業者在法律上負起責任，對於治療師該解聘已經就解聘了，從嚴移送司法偵辦，也給予被害家庭法律、心理諮商全力支持，市府絕對嚴肅面對，保護兒童的安全。

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當事診所發布聲明回應，對此事深感震驚與歉疚，案發後第一時間與該名治療師終止合作關係，並且永不錄用，診所絕不姑息、包庇，會全力配合司法機關調查，並給予所有受害學員及家屬必要的支持與協助，未來會更重視保護病患權益，絕不讓此類事件再次發生。

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