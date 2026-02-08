新北評鑑嚴選巨蔥 鮮甜不嗆辣的健康新選擇

「115年度優質巨蔥評鑑會」表揚蔥農的辛勤付出，並鼓勵農友持續提升栽培技術，提供消費者安心健康的優質農產品。(圖:新北市農業局提供)

▲「115年度優質巨蔥評鑑會」表揚蔥農的辛勤付出，並鼓勵農友持續提升栽培技術，提供消費者安心健康的優質農產品。(圖:新北市農業局提供)

新北市政府農業局輔導新北市農會於七日在台北希望廣場舉辦「一一五年度優質巨蔥評鑑會」，本屆由蘆洲區的呂耀忠、林金盛、璩秀蕊、陳友嘉及金山區的郭得成奪下「鑽質獎」殊榮，藉由評鑑會表揚蔥農的辛勤付出，並鼓勵農友持續提升栽培技術，提供消費者安心健康的優質農產品。

巨蔥，又稱甜蔥或東京蔥，外型大而肉厚，口感香甜不嗆，是日式料理的常見食材。蔥白適合燉肉和火鍋，蔥綠則可用於煎蛋或熬湯，富含鈣質和維生素。巨蔥喜冷涼環境，適合北臺灣種植，料理方式多樣，簡單切段後乾煎或燒烤，撒上海鹽即可享受其原味。富含維生素和膳食纖維的巨蔥，成為國人餐桌上的健康美味選擇。

廣告 廣告

新北市農會張麗梅總幹事表示，近年巨蔥推廣有成，產業蓬勃發展，今年參賽區域更較去年增加三區，顯示農友種植意願提升。鑑於巨蔥單價高、需求穩，屬高經濟價值作物，吸引農友紛紛投入生產，此次評鑑會提供各產區農友交流栽培技術的平台，也讓更多消費者看見新北的嚴選巨蔥。農會未來將持續透過技術輔導與通路拓展，擴大產業規模，增加農民收益。

今年度優質巨蔥評鑑比賽吸引二十區蔥農參加，邀請農業專家擔任評審，評比項目包括外觀、特性、口感及甜度，最終選出二十五名獲獎者。評審呂朝元指出，巨蔥適合北部冷涼氣候，尤其在穩定的冬季生長最佳。透過精準的土壤與水肥管理，能提升品質。獲得鑽質獎的呂耀忠感謝當地氣候與土壤，並分享栽培經驗，強調土壤透氣與排水的重要性，對於獲獎感到非常有成就感。

新北市農業局表示，新北市致力落實「三生農業」願景，以生產、生活、生態三面向，營造健康、永續的農業生產環境，除了積極推廣多元特色農產品，也透過辦理評鑑比賽、展售會、食農教育及料理分享會等活動，協助農友精進農產品質、建立品牌並拓展銷售通路。