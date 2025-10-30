新北試辦重機專用停車格成效佳 黃淑君促11月全市推動

（記者陳志仁／新北報導）新北市快速道路多，重機騎士人數龐大，長期面臨與汽車爭奪停車格的問題；為改善情況，新北市政府交通局自今年八月起，在板橋及新店試辦重機專用停車格，成效顯示重機停放汽車格減少9.4%，路邊收費機車格每日約有8.3輛重機停放，顯示政策受到民眾支持。

圖／新北市議員黃淑君呼籲，交通局應盡快全市布建重機專用停車格，保障重機騎士停車權益。（新北市議員黃淑君服務處提供）

不過，黃、紅牌重機仍不得停放白牌機車格，只能停汽車格，造成部分民眾批評「一台機車占一格，腦殘」，汽車駕駛人也無奈「一格難求，又要讓重機搶位」，問題長期難解。

新北市議員黃淑君今（30）日於市政總質詢時表示，試辦成效已明顯，交通局應立即擴大，盡快於11月起全市推動重機專用停車格，避免全台其他縣市開放後，新北又慢半拍；此外，新北市快速道路眾多，包括台64、台65等，重機騎士數量龐大，專用停車格對騎士及用路人都是正向回饋。

對此，新北市長侯友宜回應，重機專用格仍須交通局專業評估；交通局指出，試辦滿意度達九成，目前已開始做全市推行的準備工作，交通局長鍾鳴時補充，若縮短試辦時間可行，也會盡量加快。

黃淑君呼籲，交通局應盡快全市布建重機專用停車格，保障重機騎士停車權益，也降低與汽車爭格的衝突，改善停車難題。

