新北調升全中運訓練補助金 金牌選手每月1萬3千

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市體育局今天表示，115年度體育預算編列新台幣34億元，較去年增加10億元，將投入4級運動人才培育體系，其中，全中會金牌選手訓練補助金，調升至每月新台幣1萬3000元。

新北市政府體育局長洪玉玲今天在市政會議專題報告指出，115年度體育預算加碼後，將用於培育運動人才、升級運動場館及打造競技舞台，提供選手更完善的專業訓練環境。

她表示，板橋第二運動中心及蘆洲第二運動中心將於今年啟用，其中板橋第二運動中心設置專業級自由車訓練室，作為光復高中等重點學校專項培訓基地，強化基層與菁英選手培訓，落實專業化、科學化訓練。

洪玉玲指出，市府以政府角色作為培育運動人才的銜接橋梁，從國小、國中、高中的3級銜接，延伸至社會人士的4級培育體系，期盼選手能一路銜接至國家隊，透過實戰訓練累積實力，站上國際競技舞台。

她說，除已將全國運動會金牌選手每月訓練補助金提高至新台幣2萬5000元外，也同步調升全國中等學校運動會金牌選手補助，協助國、高中選手安心留在新北訓練。

她說，備戰2026年9月於日本名古屋舉行的亞洲運動會，新北市共有55名選手入選培訓隊，約占全隊1/5，包括拳擊選手林郁婷、體操選手丁華恬、射箭選手雷千瑩、桌球選手陳思羽及舉重選手陳玟卉等具奧運經驗名將，展現新北運動人才培育成果。

市長侯友宜聽取報告後表示，基層培訓是長期基礎工程，將持續推動「一館一特色」，未來至少設置24座運動中心，並納入學校運動團隊需求，成為運動員最堅強的後盾。（編輯：李錫璋）1150121