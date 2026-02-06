新北警人事異動！118名中高階警官調整職務名單出爐
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
新北市警察局宣布，因應治安策略推動及即將展開的節日安全維護與選舉勤務，將進行大規模人事調整。此次異動涉及第四至第六序列職缺，共有118名中高階警官調整職務。
警局表示，此次人事規劃以全面檢視為原則，考量候選人員的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛力、職務倫理及內外勤歷練，並尊重各單位主管的考核與用人建議。此舉旨在提升整體治安效能，確保市民生活安定。
交接作業預定於下週一（9日）正式辦理，新任職務的警官將即刻到任，以確保各項治安工作能順利銜接。異動名單如下：
1、法制室主任黃碩傑調任訓練科科長
2、督察室督察黃國賓調任法制室主任
3、資訊室主任蘇友義調任督察室督察
4、內政部警政署資訊室科長陳宏和調任本局資訊室主任
5、督察室督察廖文昌調任公共關係室主任
6、高雄市政府警察局督察曾有慶調任本局督察室督察
7、督察室督察吳振興調任防治科科長
8、蘆洲分局副分局長鄭志忠陞任督察室督察
9、主任秘書室第四序列專員林文隆調任保安科科長
10、內政部警政署第四序列專員陳舒豪調任本局主任秘書室第四序列專員
11、保安科第四序列專員符基強調任督察室第四序列專員
12、蘆洲分局副分局長林子翔調任犯罪預防科第五序列專員
13、永和分局副分局長沈震原調任蘆洲分局副分局長
14、三峽分局副分局長劉建良調任永和分局副分局長
15、保安警察大隊副大隊長沈旻賢調任三峽分局副分局長
16、保防科第五序列專員李志祥調任保安警察大隊副大隊長
17、淡水分局副分局長傅國超調任保安科第五序列專員
18、瑞芳分局副分局長葉志豪調任淡水分局副分局長
19、中和分局督察組組長廖振富陞任瑞芳分局副分局長
20、交通警察大隊副大隊長陳冠宇調任蘆洲分局副分局長
21、行政科第五序列專員葉倉池調任交通警察大隊副大隊長
22、交通警察大隊副大隊長歐庭卲調任行政科第五序列專員
23、新莊分局交通組組長楊信毅陞任交通警察大隊副大隊長
24、新莊分局偵查隊隊長徐子胤陞任刑事警察大隊副大隊長
25、樹林分局偵查隊隊長田啓廷調任新莊分局偵查隊隊長
26、新店分局偵查隊隊長許雅慧調任樹林分局偵查隊隊長
27、土城分局偵查隊隊長張森維調任新店分局偵查隊隊長
28、瑞芳分局偵查隊隊長王鴻祥調任土城分局偵查隊隊長
29、刑事警察大隊偵查組組長方文村調任瑞芳分局偵查隊隊長
30、刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼代理副隊長柯軍竹陞任刑事警察大隊偵查組專員兼代理組長
31、三峽分局偵查隊隊長顏嘉潁調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長
32、金山分局偵查隊隊長黃子恩調任三峽分局偵查隊隊長
33、刑事警察大隊偵查第一隊隊長蔡志惟調任金山分局偵查隊隊長
34、刑事警察大隊偵查第八隊專員兼代理隊長陳建宜調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長
35、汐止分局民防組組長蔡多賀調任海山分局民防組組長
36、土城分局督察組組長王亮貴調任汐止分局民防組組長
37、瑞芳分局督察組組長鄭力仁調任土城分局督察組組長
38、督察室督察員黃冠中調任瑞芳分局督察組組長
39、新店分局督察組組長吳杰坤調任新莊分局保防組組長
40、樹林分局督察組組長何彥承調任新店分局督察組組長
41、金山分局督察組組長陳偉瑜調任樹林分局督察組組長
42、保安警察大隊督察組組長陳浩宇調任金山分局督察組組長
43、海山分局人事室主任溫勁銓調任保安警察大隊督察組組長
44、樹林分局秘書室主任王進德調任樹林分局民防組組長
45、公共關係室警務正周義哲調任樹林分局秘書室主任
46、刑事警察大隊司法組組長張育祥調任林口分局保防組組長
47、秘書室警務正馬清基調任刑事警察大隊司法組組長
48、瑞芳分局交通組組長蕭明宏調任瑞芳分局民防組組長
49、防治科警務正呂俊龍調任瑞芳分局交通組組長
50、板橋分局交通組組長宋承翰調任新店分局交通組組長
51、土城分局交通組組長盧永賢調任板橋分局交通組組長
52、金山分局行政組組長莊雨倫調任土城分局交通組組長
53、保防科警務正陳文全調任金山分局行政組組長
54、三重分局秘書室主任黃家德調任三重分局勤務指揮中心主任
55、公共關係室新聞股股長林成翰調任三重分局秘書室主任
56、公共關係室警務正陳昱文調任公共關係室新聞股股長
57、督察室督察員薛塵君調任保防科觀保股股長
58、保防科警務正黃契翰調任保防科偵防股股長
59、蘆洲分局交通組組長邵文明調任新莊分局交通組組長
60、金山分局交通組組長鄭曜崧調任蘆洲分局交通組組長
61、民防管制中心修護股股長陳建仲調任金山分局交通組組長
62、民防管制中心警務正蔡名峻調任民防管制中心修護股股長
63、刑事警察大隊督察組組長張宜守調任中和分局督察組組長
64、海山分局防治組組長張明朝調任刑事警察大隊督察組組長
65、保安科保安股股長葉琬華調任海山分局防治組組長
66、民防管制中心業務股股長陳日文調任保安科保安股股長
67、人事室警務正周倍寬調任民防管制中心業務股股長
68、林口分局交通組組長楊大奇調任後勤科警務正
69、勤務指揮中心企劃股股長柯健志調任林口分局交通組組長
70、勤務指揮中心警務正黃耀億調任勤務指揮中心企劃股代理股長
71、行政科警政股股長吳家華調任勤務指揮中心警務正
72、行政科警務正簡華村調任行政科警政股股長
73、保安警察大隊秘書室主任蔡順雍調任行政科警務正
74、保安警察大隊勤務指揮中心主任黃冠群調任保安警察大隊秘書室主任
75、三峽分局秘書室主任顏銘寬調任人事室警務正
76、三峽分局交通組組長梁恬維調任三峽分局秘書室主任
77、交通警察大隊綜合組組長陳隆興調任三峽分局交通組組長
78、防治科警務正張志誠調任交通警察大隊綜合組組長
79、新莊分局行政組組長陳紹文調任樹林分局行政組組長
80、樹林分局行政組組長陳泓翔調任新莊分局行政組組長
81、犯罪預防科警務正林奕全陞任刑事警察大隊專員
82、秘書室警務正陳力州陞任刑事警察大隊專員
83、新莊分局偵查隊警務員兼副隊長林廷璋陞任刑事警察大隊專員
84、土城分局偵查隊警務員兼副隊長林長儀陞任刑事警察大隊專員
85、刑事警察大隊偵查第六隊警務員兼副隊長姚志翰陞任刑事警察大隊專員
86、三重分局三重所警務員兼所長汪佐凌陞任刑事警察大隊專員
87、新店分局江陵所警務員兼所長林志偉陞任勤務指揮中心警務正
88、督察室警務正吳宗澤調任督察室督察員
89、督察室警務正謝曜駿調任督察室督察員
90、督察室警務正鄧博元調任督察室督察員
91、督察室警務正劉晉廷調任督察室督察員
92、人事室科員洪詩涵調任督察室督察員
93、林口分局警務員劉議中陞任督察室督察員
94、人事室警務正方柏雅調任督察室督察員
95、後勤科警務正賴崇逸調任督察室督察員
96、督察室督察員王成吉調任公共關係室警務正
97、秘書室警務正呂國良調任防治科警務正
98、保安科警務正沈子勝調任勤務指揮中心警務正
99、人事室警務正賴建君調任督察室警務正
100、刑事警察大隊板橋偵查隊警務員陳聲華陞任督察室警務正
101、三峽分局鳳鳴所警務員兼所長呂勇穎陞任督察室警務正
102、海山分局警務員葉世中陞任保安科警務正
103、淡水分局竹圍所警務員兼所長何宗諭陞任保安科警務正
104、板橋分局板橋所警務員兼所長張清翔陞任保安科警務正
105、土城分局警務員賴曉霈陞任保防科警務正
106、蘆洲分局龍源所警務員兼所長蔡哲明陞任保防科警務正
107、林口分局警務員温金沐陞任保防科警務正
108、新莊分局福營所警務員兼所長謝銘鴻陞任公共關係室警務正
109、刑事警察大隊偵查組警務員楊智文陞任人事室警務正
110、三重分局秘書室警務員郭晉瑋陞任人事室警務正
111、蘆洲分局成州所警務員兼所長王明堂陞任第六序列警務正
112、永和分局永和所警務員兼所長陳冠儒陞任第六序列警務正
113、新莊分局中平所警務員兼所長鍾明豐陞任第六序列警務正
114、蘆洲分局集賢所警務員兼所長李明翰陞任第六序列警務正
115、樹林分局偵查隊警務員兼副隊長游書程陞任第六序列警務正
116、金山分局警務員呂勝民陞任第六序列警務正
117、內政部警政署刑事警察局偵查正葉碩竣調任本局第六序列警務正
118、內政部警政署防治組警務正李耀宇調任本局第六序列警務正
