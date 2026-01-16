新北警再添210新血 方仰寧勉專業守護市民

【記者葉柏成／新北報導】警界生力軍正式報到，新北市政府警察局今〈16〉日辦理113年特考班結業生分發作業，共增補警力210名，投入基層治安、交通及為民服務工作，為新北市警政量能注入新動能。市警局長方仰寧表示，隨著警專及特考班畢、結業生分兩梯次補充，目前警力已達預算員額的97.59%，對穩定治安具有實質助益。

《圖說》113年特考班新生報到填選志願。〈警察局提供〉

方仰寧指出，新北市幅員遼闊，人口超過404萬人，為六都之首，各類治安、交通及為民服務案件量逐年攀升，第一線員警工作負荷沉重。感謝警政署體恤基層辛勞，優先補實新北市警力缺額，強化執勤量能，提升整體治安防護與服務效能。

《圖說》分發結業生高興地在自己榜單上名字拍照留念。〈警察局提供〉

他說，此次增補人員均為警校結訓新生，已責成各單位主官（管）落實市長侯友宜於捷運警察隊揭牌時所宣示的政策方向，加強教育訓練與關懷輔導機制，重視執勤安全與勤務技巧，協助新進同仁儘速融入警察團隊。

《圖說》警察局向新生說明填選志願流程及注意事項。〈警察局提供〉

方仰寧強調，這批新血即日起將展開為期六個月的實務訓練。方仰寧期許新進同仁在實務歷練中扎實基本功，秉持依法行政精神，勇於任事、正確果敢執法，以「專業、紀律、團隊」為核心理念，攜手打造更安全、幸福的新北市，守護市民安居樂業的生活環境。