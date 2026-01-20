新北警分局長、大隊長布達交接 彭正中接任板橋分局長





新北市政府警察局今(20)日舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，朱惕之副市長期勉新任分局長、大隊長在領導上「要有為有守」，成為警察同仁堅實的後盾，持續以專業與同理心服務市民，秉持「專業、紀律、團隊」的治安理念守護市民安全，攜手打造安全宜居的「新北幸福城市」。

朱副市長感謝卸任幹部在任內的辛勞與貢獻，期盼未來在其他工作崗位上持續發揮所長，並不忘新北市這個大家庭，同時也恭喜新任分局長及大隊長，期許帶領警察團隊持續展現捍衛治安的決心，展現專業素養，讓所屬警察同仁可以勇敢面對任何不法的挑戰，當案件發生時，能夠第一時間以正義、勇敢急先鋒的態度，用科技、法治迅速地逮捕嫌犯，展現捍衛治安的決心。

警察局指出，本次人事調整係配合內政部警政署辦理全國重要警職作業，依據人員之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，調整分局長、大隊長職務。其中高階警官異動分別為，原高雄市警局副局長呂世明調任本局副局長；原新店分局長謝龍富及保安科長劉德明調陞新北市警局警政監、原訓練科長高德昌調陞高雄市鹽埕分局長。

此外，內部服務地區調整部分，則是新店分局長由原土城分局長陳建龍接任、土城分局長由原瑞芳分局長沈明義接任、瑞芳分局長由原本局防治科科長高繼鴻接任；板橋分局長由原淡水分局長彭正中接任、淡水分局長由原交通警察大隊長謝明杰接任、交通警察大隊長由原本局公共關係室主任李仁寧接任。

