新北警副局長林新晃警政監鄭恩然督察李宇桂榮退

(記者謝政儒新北報導)新北市政府警察局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂將於115年1月16日屆齡退休，為表彰林副局長、鄭警政監及李督察多年來對警界付出與貢獻，警察局特別於今(15)日下午舉辦榮退歡送會。



新北市警局長方仰寧表示，林副局長在高雄服務長達36年，可說是高雄通，並曾任高雄市警局鼓山及前鎮分局長、高雄港務警察總隊長、宜蘭縣警局長、新北市警局主任秘書及高雄市警局副局長等重要職務，有豐富的實務經驗，而且戮力從公、積極任事，無論在刑事偵查、治安維護或是行政管理上皆表現卓越，是難得的警界人才。







也表示，另外鄭警政監一路從基層員警歷練並考上警官，曾於警政署服務長達18年，在中央單位歷練完整，且將警職生涯最後將近10年的時間都奉獻給了新北市，見證了新北警界的創新與傳承，劃下最完美的句點。



方仰寧說，而李督察在臺北市服務31年餘，一路從基層警員到擔任警官，警職生涯多擔任督察體系重要職務，並於南投、苗栗及基隆等地擔任過4任分局長，地方歷練豐富，並時常指導及提攜後進，傳承守正不阿的風骨與處事的智慧，是後輩學習的典範。



林副局長、鄭警政監及李督察在警察局服務期間，督導單位的工作成果屢獲殊榮，讓各項勤、業務均順利圓滿完成，警察局也特別蒐集林副局長、鄭警政監及李督察工作上的點點滴滴，並剪輯製作紀念影片播放，場面溫馨，局長也代表新北警全體同仁謝謝林副局長、鄭警政監及李督察這幾年來對於新北警各項的貢獻與付出。