新北警啟動酒、毒駕大執法 加強高風險時段與地點取締勤務

新北市警方從一月二十日起至三月五日執行酒駕、毒駕大執法。（記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市長侯友宜宣示強力防制毒駕、酒駕，有鑒於近期國內接連發生多起因酒後駕車及施用毒品後駕車所造成之重大交通事故，新北市警察局即日起實施「酒（毒）駕大執法」，全面強化查緝力道，展現對酒（毒）駕行為零容忍的執法決心。

新北警表示，本次酒（毒）駕大執法自一月二十日起至三月五日，將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，以及酒（毒）駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，並結合唾液快篩等科技工具，強力打擊酒（毒）後駕車行為。

侯友宜日前在市政會議指出，毒駕與酒駕同樣會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，是不可忽視的重大交通安全隱憂。近年查緝數據顯示毒駕問題依然嚴峻，濫用情形相當普遍。經統計一一四年新北市警方取締酒後駕車共四千五百八十六件，其中涉及刑法公共危險罪者一千七百五十七件；另取締施用毒品後駕車達一千五百０一件。此外，新北市警方一月十四日公布最新數據指出，近四十二天內即查獲八百三十二件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

侯友宜強調，面對毒駕風險升高，已責成市府團隊及警察機關持續加強執法，對毒駕行為「絕不手軟、全力以赴」。尤其農曆春節將近，尾牙、春酒等聚會頻繁，酒駕與毒駕交織發生，對用路人安全構成更大威脅，相關取締及防制作為將進一步升級。