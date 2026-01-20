新北警啟動「酒毒駕大執法」 全市聯防零容忍守護交通安全

警方自1月20日起至3月5日，執行「酒（毒）駕大執法」。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】因應市長侯友宜宣示強力防制毒駕、酒駕，並鑒於近期國內接連發生多起因酒後駕車及施用毒品後駕車所造成之重大交通事故，新北市政府警察局自即日起實施「酒（毒）駕大執法」，全面強化查緝力道，展現對酒（毒）駕行為零容忍的執法決心。

新北市政府日前召開市政會議，市長侯友宜指出，毒駕與酒駕同樣會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，是不可忽視的重大交通安全隱憂。近年查緝數據顯示毒駕問題依然嚴峻，濫用情形相當普遍。經統計114年新北市警方取締酒後駕車計4,586件，其中涉及刑法公共危險罪者1,757件；另取締施用毒品後駕車達1,501件。此外，新北市警方1月14日公布最新數據指出，近42天內即查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

侯友宜市長強調，面對毒駕風險升高，已責成市府團隊及警察機關持續加強執法，對毒駕行為「絕不手軟、全力以赴」。尤其農曆春節將近，尾牙、春酒等聚會頻繁，酒駕與毒駕交織發生，對用路人安全構成更大威脅，相關取締及防制作為將進一步升級。

新北警表示，本次酒（毒）駕大執法自1月20日起至3月5日，將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，以及酒（毒）駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，並結合唾液快篩等科技工具，強力打擊酒（毒）後駕車行為。

新北市政府警察局再次呼籲，防制酒（毒）駕工作24小時不間斷，民眾務必落實「酒前不開車」原則，聚會時多利用大眾運輸工具、計程車或代駕服務；飲酒翌日若仍有交通需求，也應避免自行駕車，切勿心存僥倖，共同維護自身及其他用路人的生命安全。

