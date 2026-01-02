新北警嗆「轉彎車未必要讓直行車」 違規竟攔車訓斥駕駛

【劉育良／綜合報導】新北市中和分局一名許姓交警，不滿騎警車左轉時被直行車按喇叭，當街攔車與轎車駕駛發生爭執，宣稱轉彎車沒有一定要禮讓直行車。分局認定他違規在先又言行不當，給予行政處分並調離原轄區。

「記者爆料網」昨在YouTube頻道公布影片顯示，這起警民爭執發生在2025年12月29日下午，轎車駕駛直行要經過安平路與宜安路口時，對向車道許姓員警騎警車左轉，駕駛嚇到按喇叭示警，許姓員警隨即停車並下車質問駕駛。

駕駛認為直行車有路權應該可以先行，許姓員警則說，轉彎車讓直行車是禮讓，但是沒有說一定，強調自己是在執勤，當然要讓執勤的員警先通行，「救護車你也要叭它嗎？」駕駛質疑沒有鳴笛，許姓員警又稱，「沒鳴笛就不是警察哦」、「我在執勤當中，我沒有鳴笛我就不是警察哦」、「我一定要鳴笛嗎？」認為駕駛觀念錯誤，還要他把車停到路旁。

據《中天新聞網》報導，中和分局交通組長吳伯書表示，許姓員警當時確為執行公務，但沒有開警示燈或鳴警笛，就不具備優先通行權，應該讓直行車先行，認定他違規在先且言行不當，對他開出罰單，並給予行政處分及調離原轄區。

