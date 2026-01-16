新北警增添生力軍 警專結業生今分發報到

新北市警察局辦理一一三年特考班結業生分發作業。(圖:新北市警察局提供)

警界生力軍報到！新北市警察局十六日辦理一一三年特考班結業生分發作業，共計增補警力二百一十名，為新北市治安交通及為民服務工作注入新動能，目前警力因警專及特考班畢結業生兩梯次的補充警員數已達預算員額的百分之就十七點五九。

警察局長方仰寧表示，新北市幅員遼闊、人口數超過死百零四萬人，為六都之首，各類治安、交通及為民服務案件量逐年攀升，警察同仁工作負荷日益繁重。感謝警政署體恤基層辛勞，優先補實新北市警力缺額，強化第一線執勤量能，提升整體治安防護效能。

此次增補警力均為警校結訓新生，市警局已責成各單位主官(管)落實侯市長於捷運警察隊十三日揭牌所宣示要強化員警教育訓練與關懷輔導機制，強化執勤安全與勤務技巧，協助新進同仁快速融入新北警團隊，發揮專業戰力。

市警局表示，該批警界生力軍自即日起實施為期六個月的實務訓練，方局長期許所有新進同仁，在實務歷練中持續扎實基本功，秉持依法行政原則，勇於任事、正確果敢執法，以「專業、紀律、團隊」為核心理念，攜手打造更安全、更幸福的新北市，守護市民安居樂業的生活環境。