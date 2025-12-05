新北警婦幼安全頒獎典禮 喚起你我守護意識

新北市警局局長方仰寧與光仁高中特教班致贈感謝狀。（新北市警局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局今（5）日舉辦「第14屆婦幼安全創作比賽頒獎典禮」，邀請市府社政、衛政、教育等網絡機關及民間婦女團體與會，更廣邀新北、臺北、士林及基隆等4個地檢署的主任檢察官蒞臨指導。活動也將由光仁中學特教班以太鼓表演展開序幕，典禮規模可媲美奧斯卡，場面熱鬧隆重。

新北市婦幼警察隊指出，今年徵稿內容以「婦幼安全」為主題，喚起全民共同守護意識。比賽分為「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「書法創作」三大類別，參賽作品件數再創新高，吸引全國人民熱烈響應，甚至有日本籍及受刑人也來參加書法比賽，展現跨越國界、超越身分的社會關懷力量，獲頒特別肯定獎。

婦幼警察提到，婦幼安全創作比賽自推出以來深受大家的喜愛，其中海報創作比賽，透過學童的巧思與筆觸，讓我們看見婦幼安全意識在孩子心中悄然扎根；攝影比賽則定格生活中最動人的瞬間；書法創作更是以筆墨展現堅定信念，透過字裡行間傳遞「守護婦幼安全」的重要訊息，使傳統書藝與現代議題相互融合，新北警為感念得獎者對於婦幼安全的創意發想，將所有得獎作品製成實體書刊贈與得獎者，讓得獎者備感尊榮。

光仁高中特教班以太鼓表演開場。（新北市警局提供）

婦幼警察隊表示，本屆參賽作品是經由各領域專家學者擔任評審，以力求客觀公正，然仍有許多遺珠之憾，故今年特別增設「感謝獎」，每項比賽依投稿件數比例選出優秀作品，以表達對參賽者的謝意，感謝大家如此熱烈的參與，給予我們如此優秀的作品，而本次創作競賽最後獲獎人數計45位。其中「國民小學海報創作」得獎作品區分低、中、高年級組別，低年級組金獎鄭語心（作品：小朋友不可以玩火）、銀獎 張宸熙（作品：不拿陌生人食物）、銅獎陳楷崴（作品：不拿陌生人給的糖果）；中年級組金獎蔡昕妍（作品：愛是抱不是暴）、銀獎李霈瑩（作品：拒絕來路不明的食物）、銅獎陳宇威（作品：遇陌生人問路應保持距離）；高年級組：金獎徐安（作品：名畫般的守護力量）、銀獎張瑈方（作品：關懷是最好的陪伴，婦幼警察關心您）、銅獎徐梓瑜（作品：機車不超載安全最重要）；攝影創作組金獎王羿婷（作品：母子情）、銀獎程國城（作品：伴讀）、銅獎陳麗玫（作品：無私的愛）；書法創作組金獎凌德穎、銀獎陳柏森、銅獎李黃瀚。恭喜以上得獎者，而每件得獎作品都蘊含著一則故事、一份情感與一份希望，激勵著我們持續努力，共同營造更安全的生活環境

婦幼警察隊強調，婦幼安全工作的重要性不言可喻，希望透過創作比賽，得以啟發孩子對婦幼安全的正確認知，也讓社會更加凝聚，充滿愛與正向能量，持續將犯罪預防觀念深植人心，共同打造更安全的生活環境。