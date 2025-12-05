新北警婦幼安全頒獎 喚起你我守護意識

局長與光仁高中特教班致贈感謝狀。(記者王志誠攝)

▲局長與光仁高中特教班致贈感謝狀。(記者王志誠攝)

新北市政府警察局五日表示，今年舉辦的「第十四屆婦幼安全創作比賽頒獎典禮」，徵稿內容以「婦幼安全」為主題，喚起全民共同守護意識。今年比賽分為「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「書法創作」三大類別，參賽作品件數再創新高，吸引全國人民熱烈響應，甚至有日本籍及受刑人也來參加書法比賽，展現跨越國界、超越身分的社會關懷力量，獲頒特別肯定獎。

婦幼安全頒獎典禮不僅邀請市府社政、衛政、教育等網絡機關及民間婦女團體與會，更廣邀新北、臺北、士林及基隆等四個地檢署的主任檢察官蒞臨指導。活動也將由光仁中學特教班以太鼓表演展開序幕，今年的頒獎典禮規模可媲美奧斯卡，非常歡迎大家共襄盛舉。

婦幼安全創作比賽自推出以來深受大家的喜愛，其中海報創作比賽，透過學童的巧思與筆觸，讓我們看見婦幼安全意識在孩子心中悄然扎根；攝影比賽則定格生活中最動人的瞬間；書法創作更是以筆墨展現堅定信念，透過字裡行間傳遞「守護婦幼安全」的重要訊息，使傳統書藝與現代議題相互融合，新北警為感念得獎者對於婦幼安全的創意發想，將所有得獎作品製成實體書刊贈與得獎者，讓得獎者備感尊榮。

本屆參賽作品是經由各領域專家學者擔任評審，以力求客觀公正，然仍有許多遺珠之憾，故今年特別增設「感謝獎」，每項比賽依投稿件數比例選出優秀作品，以表達對參賽者的謝意，感謝大家如此熱烈的參與，給予我們如此優秀的作品，而此次創作競賽最後獲獎人數計四十五位。

婦幼安全工作的重要性不言可喻，希望透過創作比賽，得以啟發孩子對婦幼安全的正確認知，也讓社會更加凝聚，充滿愛與正向能量，持續將犯罪預防觀念深植人心，共同打造更安全的生活環境。