新北警婦幼隊赴味全龍啦啦隊宣導性騷防治

新北市警察局婦幼警察隊表示，長期深耕性別暴力防治工作，專業表現深獲各界肯定。去年受邀前往中華職棒味全龍啦啦隊宣導性騷擾防治觀念，因內容貼近實務、反應熱烈，獲球團高度評價，再度受邀宣講，展現警政機關與職業運動團體攜手守護安全職場與友善環境的具體成果。

新北警婦幼隊表示，職棒啦啦隊成員因工作性質具高曝光度，與粉絲互動頻繁，較易成為性騷擾或跟蹤騷擾的高風險族群，因此建立正確的法律認知與自我保護觀念格外重要。此次宣講以實際情境案例，聚焦於辨識性騷擾及跟蹤騷擾行為之徵兆，強調「不隱忍、不姑息、即時求助」的觀念，不要成為沈默的羔羊，要勇於捍衛自身權益。

職棒味全龍啦啦隊在現場與新北婦幼隊宣導團互動熱烈，結束後紛紛表示宣講內容簡淺易懂且具實用性，讓啦啦隊成員對於性騷擾及跟蹤騷擾的法律界線有更明確的理解，有助提升安全意識與自我保護能力，對於營造安心、尊重的工作環境助益良多

新北市婦幼隊也藉此呼籲球迷應以健康、理性的方式應援，支持表演者最好的方式是給予熱情的掌聲與真誠的笑容，而非過度靠近、尾隨或偷拍等非理性行為，讓應援文化建立在尊重與健康的基礎上。

新北婦幼隊宣導團未來將持續主動走入企業、校園及社區團體，推動性別暴力防治與法治教育。