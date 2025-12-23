新北警守勢勤務也能配槍 陳世軒：守護市民也要有足夠保護

〔記者黃政嘉／新北報導〕台北捷運19日發生隨機殺人案後，新北市議員陳世軒表示，他收到不少第一線員警的私訊，其中有員警說，他先前總質詢時建議新北市警察執行交通稽查等守勢勤務時，應恢復配槍，「現在守勢勤務也能配槍了。」市警局也完成音量不足的警笛、不符執勤需求的車輛清查，預計半年內改善。陳世軒說，期待員警第一時間趕赴任務現場守護市民，也要給他們足夠的保護。

陳世軒說，感謝新北市長侯友宜、警察局長方仰寧的允諾，授權各分局與分隊長，只要基層員警判斷有需求，經主管同意即可彈性領用槍彈，不再讓僵化的勤務類別，限制了保命的機會。

廣告 廣告

陳世軒另指出，10月質詢時，他以員警反映「警車用警報器音量太小」一事要求補救，並且未來採購前需納入基層員警意見，新北市警察局日前著手改善，現已完成全面清查，包括警笛音量不足、不符執勤需求的車輛設備統一召回，由當初得標廠商進行改善與強化效能，預計半年內改善完成。

陳世軒說，警局已完成員警不記名意見調查，包括警車用警報器音量、燈光、手持控制器等，依照員警實戰需求選出最適合的廠牌，調查結果將作為未來採購的重要參考依據。

陳世軒表示，每個警察背後，都有一個等待他們平安回家的家庭，期待員警第一時間趕赴任務現場守護市民，也要給他們足夠的保護，持續做基層警察最強大的後盾。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

（圖多）民眾自發到北捷隨機殺人案現場獻花悼念 1婦人在現場撕碎「小橘書」

