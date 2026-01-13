新北警察局捷運警察隊成立 維護市民乘車安全
(記者謝政儒新北報導)新北市政府為強化捷運系統治安維護與公共運輸安全，於今(115)年1月1日成立「新北市政府警察局捷運警察隊」，並於今（13）日正式舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮，由新北市長侯友宜親自主持，並邀請立法委員羅明才、新北市議會蔣根煌議長、陳鴻源副議長、所有市議員、警察局局長方仰寧、新店區區長、轄區里長以及各界貴賓到場觀禮，共同見證這重要時刻，並期勉新任隊長廖國安戮力以赴做好各項捷運治安維護工作。
市長侯友宜授予新北市政府警察局捷運警察隊隊長廖國安印信
新北市長侯友宜表示，隨著淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌陸續通車，警察局已陸續成立淡海及安環2個捷運警察分隊，現在捷運警察隊也正式成立，將投入上百名警力來加強維護捷運及輕軌的安全，並預計在今年三鶯線通車時一併成立三鶯分隊，後續配合各捷運線工程進度，將再陸續成立汐東、土樹及五泰等3個分隊，全力做好安全維護工作，在現今社會的大眾公共運輸路網，捷運系統已成為市民日常不可或缺的通勤交通工具，為讓所有市民於搭乘時能免於恐懼，捷運警察責無旁貸。
新北市捷運警察隊強調，維護市民乘車安全的工作不容有一絲閃失，除了例行的安全維護勤務外，也與臺北市及桃園市捷運警察隊及相關單位建立通報機制，遇有任何狀況可即時聯繫互相支援，達成全面性的捷運治安防護網。此外，完備的訓練亦同樣不可或缺，且須持續結合相關單位定期聯合演練各種突發或攻擊狀況，隨時保持危機意識，做好萬全準備，確保第一線員警遇到狀況能迅速判斷、迅速處置，將傷害減至最低，更要全力做好危害預防工作，弭禍於無形。
新北市長侯友宜訪談中指出，新北市是全國在捷運興建最多的都會形態，所以為了讓捷運在我任內已經有三條完成，不管是環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，以及今年也會將有三鶯線也要完成。所以一條線一條線的完成，當然捷運警察隊的編制要不斷擴大以外，也要正式成立一個組織編制，所以捷運警察隊為了因應我們的大眾運輸的捷運系統越來越多、事情越來越繁雜，所以今天正式成立。那隊長就任會帶著目前已經有三個分隊，一個是安環分隊、淡海分隊，還有包括即將要成立的三鶯分隊。那未來還有汐東分隊、土樹分隊、五泰分隊會陸陸續續來到位。我們除了捷運警察同仁在第一線要捍衛我們市民朋友搭乘捷運的安全以外，我同時也要求從第一線的捷運警察隊要跟派出所、分局、保大警力要做好通力合作，以及跟桃園、跟臺北並肩作戰。一個大眾運輸的捷運絕對不是一個單一捷運警察隊，我們隨時不斷地去做好演練、做好準備，能夠在第一個時間就能預防事情不要發生，事情發生了，在第一線能夠快速地反應，讓傷害減到最低，這是我們的要求。所以我們會不斷地去做好實戰的演練，也隨時做好準備，讓捷運警察來捍衛我們大眾運輸的捷運的安全。
