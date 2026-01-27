新北警察局績優志工表揚 侯友宜肯定無私奉獻精神
▲新北市長侯友宜、新北市警察局局長方仰寧、志工大隊大隊長蔡月美及獲獎績優志工人員合影。(圖:新北市警察局提供)
新北市長侯友宜與警察局局長方仰寧及志工大隊大隊長蔡月美於二十六日晚間聯袂出席警察局「績優志工表揚大會」，會中由侯市長頒發獎項給65位志工楷模，肯定其無私奉獻與卓越貢獻。
此次獲獎志工中，服務年資超過二十年的資深志工計三十六位，獲獎志工中有二十五位年滿七十歲以上，其中更有四位高達八十歲以上，仍秉持服務熱忱，長年投入志願服務工作，以實際行動關懷他人、回饋社會。無論晴雨寒暑，始終準時到崗，耐心傾聽、細心付出，展現「活到老、服務到老」的最佳典範。
侯友宜市長在致詞中特別感謝志工蔡大隊長的用心領導，凝聚了志工團隊的力量，志工是城市中最溫暖且堅實的力量，無論在各項公共服務中，都能看到志工朋友們默默奉獻的身影。正因為有志工的參與與協助，市政推動得以更加順利，讓城市更具人情味。
