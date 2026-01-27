新北警察局績優志工表揚 侯友宜肯定無私奉獻精神

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導前立委高嘉瑜今（25）日宣布，正式投入民進黨台北市議員第二選區（內湖、南港）議員初選。她打趣自嘲，這次可說是「重新做人」，因為基層希望她繼續留在港湖深耕，期盼能在選區內應選9席議員中，讓綠營能開出4席全上的好成績，這也象徵她將再度與曾共同競選立委的台灣基進前秘書長吳欣岱再度對決。高嘉瑜今早在東湖市場受訪時指出，她這次在港湖重新由議員出發，可說是新人、重新做人，過去在此參選議員時，民進黨最多就是4席，現在國民黨有4席、民眾黨1席，應選總席次是9席，只要綠營團結、全力以赴，相信一定可以拚出4席全上最好的成績，也希望大家全力支持，票票都投民進黨。談及決定參選的原因，高嘉瑜說，她一直都在港湖，上次選舉後團隊也持續在基層努力，也有很多聲音希望他們留下；而對團隊而言重新出發的最好方式，就是從頭開始、重新做人、腳踏實地，畢竟港湖是議員、立委相同的選區，「所以我們從基層開始，重新跟基層連結，也希望大家能繼續給我們一個『重新做人』的機會」。至於被問到再次對決吳欣岱的心情，她則強調，這兩年來基層感觸非常深刻，大家都知道綠營一定要團結，才能在藍大於綠的選區，爭取最多的選票、最大的支持，如果分裂，最後漁翁得利的永遠都是國民黨，不管是從前台北市議員江志銘到她的落選，民進黨跟泛綠的選民都有共同的體悟，就是必須「票票民進黨」，才能夠全壘打。原文出處：快新聞／高嘉瑜驚曝「重新做人」 原因竟是... 更多民視新聞報導誰最有機會拉下蔣萬安？藍營議員認了：綠營有兩人地方實力很強參戰港湖市議員！再度對決高嘉瑜 吳欣岱發聲了代表綠營對決蔣萬安？王世堅喊不願被徵詢：推薦5人選

民視影音 ・ 1 天前 ・ 2 則留言