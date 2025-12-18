新北警察局首創獨居長者不動產防護網 跨局處聯手防詐騙

（記者陳志仁／新北報導）高齡長者成為詐騙集團鎖定目標，新北市政府整合地政、警政與社政資源，首創「獨居長者不動產防護網」；透過事前介入與即時預警機制，攔阻不動產詐騙，守護長輩一生積蓄與居住安全，全面強化高齡防詐防線。

圖／社會局長李美珍、地政局長汪禮國、新北市政府副秘書長柯慶忠、警察局長方仰寧、副局長林新晃合影留念（由左至右）。（新北市政府警察局提供）

新北市政府警察局統計，今年起至10月底，高齡長者遭詐騙案件中，以「假投資」類型最為常見，不少長輩因一通電話或一份文件，辛苦累積的積蓄甚至房產瞬間化為烏有；為防範不動產詐騙，新北市政府跨局處合作，推出全國首創的「獨居長者不動產防護網」，從源頭強化防詐機制，守護長者財產安全。

廣告 廣告

新北市政府指出，本項防護網以「事前介入、即時預警」為核心，由地政事務所建立預警機制，當受理獨居長者辦理不動產移轉或抵押設定時，即啟動關懷提問程序，了解是否涉及他人指示投資，或接獲假冒檢警、公部門等可疑聯繫；一旦發現疑似詐騙情形，將立即通報警方到場協助攔阻，並視需要通知社會局，由社工啟動社會福利與社會安全網資源，提供後續關懷與支持。

為爭取查證的時間，市府同步延長私人抵押權設定案件的辦理期限，讓獨居長者有更充裕時間審慎評估，避免在壓力或誤導下倉促簽約，造成難以回復的財產損失；此外，也讓地政、警政與社政單位能即時介入、釐清真相，倉促簽約造成無可挽回的財產損失。

此外，為防止長者反覆遭詐騙集團鎖定，新北市建置地政、警政、社政三方資料互助合作機制，針對曾遭詐騙或被通報為高風險個案加強標記與關懷；未來若再次辦理不動產相關登記，即可提醒第一線同仁「這是一位需要多加關注的長者」，降低「二次被騙」、「反覆被同一集團鎖定操作」的風險。

警察局長方仰寧表示，截至今年11月30日止，警政、金融機構、地政與超商聯手攔阻詐騙共2,456件，成功守住新臺幣19億3,618萬餘元；地政局長汪禮國說，本市針對4千餘名持有不動產的獨居長者加強防詐管理，讓長者有充足時間審酌是否遭受詐騙，建立更完善的「獨居長者不動產防護網」。

社會局長李美珍則說，將持續透過電話問安、關懷訪視及社福資源，協助長者在地安老；新北市政府呼籲，家屬應多關心獨居長輩，遇到高報酬投資或房產抵押話術務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，讓市府團隊成為長輩最堅實的後盾。

更多引新聞報導

打擊詐騙／普發一萬元也有詐？警方傳授自保四不政策

打擊詐騙／別被網路戀情沖昏頭！新北警：小心愛情包裝的詐騙

