新北警小隊長宿醉酒駕開公務車買「楊桃汁」 被逮2大過免職

記者莊淇鈞／新北報導

新北警小隊長為了買楊桃汁酒駕遭逮。（圖／資料照）

新北市中和警分局偵查隊鑑識的許姓小隊長，這個月（20日）休假，宿醉駕駛公務車要到北市萬華買「楊桃汁」，行經華翠橋北市端時遭台北市保安警察大隊攔檢，許姓小隊長酒測值高達0.63遭送辦。對此，中和警分局表示，許姓小隊長已調至警備隊，因其在休假期間擅開公務車又酒駕，嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分，並報警察局陳市府核定，分局長陳宇桓則自請加重記過處分。

據了解，51歲的許姓小隊長在本月19日常年訓練打靶後，未將公務偵防車鑰匙歸還，晚間下班後便外出餐敘，席間有喝多杯高粱酒，隔天凌晨結束後返回中和警分局寢室休息，睡醒後自認為酒精已退，便開著公務偵防車前往台北市萬華區買楊桃汁，過程中行經華翠橋下台北市端時，被台北市保大隊臨檢點攔查，經實施酒精濃度檢測，酒精值高達0.63毫克，當場被依公共危險罪嫌逮捕，並移送台北地檢署偵辦。

中和警分局長陳宇桓表示，已主動就督導不周自請加重處分，以示負責；同時，針對車輛管理及人員管控等可能疏失，本分局亦已啟動調查程序，將嚴肅追究相關主管之考監責任，絕不護短。

中和警分局強調持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理。並重申警紀是警察的命脈，對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短。本分局將引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任。

