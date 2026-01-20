新北警局分局長、大隊長聯合布達交接

新北市副市長主持警局分局長、大隊長聯合布達交接典禮。(圖:新北市政府警察局提供)

新北市政府副市長朱惕之於二十日主持了「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，並勉勵新任幹部全力以赴，持續提升治安工作，同時對卸任同仁在新北市治安方面的付出與貢獻表示高度肯定。

在致詞中，朱惕之首先感謝卸任幹部在任內的辛勤付出，並期望他們在未來的工作崗位上繼續發揮所長，並不忘新北市這個大家庭。他也祝賀新任分局長及大隊長，期許他們能夠帶領警察團隊持續展現捍衛治安的決心，展現專業素養，讓所屬警察同仁能夠勇敢面對各種不法挑戰。

朱惕之提到，在案件發生時，能夠以正義與勇氣的態度，迅速利用科技與法治手段逮捕嫌犯，展現捍衛治安的決心，維護警察執法的尊嚴，進一步鞏固新北市的治安，堅如磐石。

朱惕之同時也鼓勵新任的分局長和大隊長在領導上「要有為有守」，成為警察同仁堅實的後盾，持續以專業與同理心服務市民，秉持「專業、紀律、團隊」的治安理念，全心全力守護市民的安全，攜手打造安全宜居的「新北幸福城市」。他也感謝各界人士長期以來對警政工作的支持與貢獻，為警察同仁加油打氣。

警察局表示，此次人事調整是配合內政部警政署進行全國重要警職作業，根據人員的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，調整部分分局長和大隊長的職務。其中，高階警官的異動包括原高雄市警局副局長呂世明調任本局副局長；原新店分局長謝龍富及保安科長劉德明調升為新北市警局警政監，原訓練科長高德昌調升為高雄市鹽埕分局長。內部服務地區的調整方面，新店分局長由原土城分局長陳建龍接任，土城分局長由原瑞芳分局長沈明義接任，瑞芳分局長由原本局防治科科長高繼鴻接任；板橋分局長由原淡水分局長彭正中接任，淡水分局長由原交通警察大隊長謝明杰接任，交通警察大隊長則由原本局公共關係室主任李仁寧接任。