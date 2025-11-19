新北警局長方仰寧出奇招破解詐騙 民眾受用保200萬

新北市警局局長方仰寧日前拍詐騙宣導影片，教民眾如果詐騙集團約定交款，可跟對方說「約在派出所面交」，永和分局受理民眾報案時傳授這招，果然成功阻詐200萬元。

新北永和警分局新生派出所日前接獲報案，一名林姓男子（57歲）因在臉書滑到一則投資訊息，心動之後馬上行動，依照指示加人LINE投資群組，在群組中天天看著詐騙集團分享的獲利截圖，被詐團話術所騙，決定拿出200萬元跟著投資老師賺錢。

林男向對方表示要投資，詐騙集團假扮的理財專用就說要到家裡面交取款，林男妻子察覺有異覺得可能是詐騙，故打110向警方報案求助，員警在接獲報案立即告知林男這是詐騙，但林男卻仍深信不疑堅持欲交付款項。

員警突然腦中浮現局長方仰寧在防詐宣導中講到「不然約到派出所面交」，靈機一動要林男照這樣提出要求約在在派出所交錢，對方果然不敢現身面交，林男才相信自己遇到投資詐騙，保住200萬元老本並向警方致謝。

警方提醒，詐騙集團用盡各種方式詐騙，民眾遇到有任何陌生來電，要匯錢、要投資等等，先打110或是165詐騙專線詢問，警方都可以提供立即幫助。

