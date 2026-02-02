新北警年前大掃蕩連破3賭場 鐵工廠夫妻白天打鐵晚上打牌遭逮

賭客們穿上大隊接力號碼衣，等候做筆錄被移送。（圖／翻攝畫面）





新北市警局近期嚴加取締賭場，杜絕賭博歪風，汐止、樹林、新店警方近日均有建樹，經長時間蒐證後，近日兵分多路出擊分別在汐止福德路一處德州撲克館、樹林一處鐵工廠以及新店一處棋牌社查獲賭博情事，共逮捕賭場負責人、員工、荷官共7人，另逮捕42名賭客，全案依賭博等罪嫌偵辦。

據了解，汐止警分局掌握福德一路141巷內一處去年9月才對外營業的德州撲克館，疑似有賭博情資，經長時間蒐證，前天（1月31日）晚間循線前往查緝，一舉逮捕31歲林姓負責人、34歲蘇姓男荷官以及8名賭客，現場查扣30萬8千元，詢後依賭博罪嫌移送2人，另外8賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

汐止警方查獲德州撲克館暗藏賭博情事。（圖／翻攝畫面）

樹林警分局則掌握，在樹林大安路經營鐵工廠的吳姓夫妻檔，白天打鐵晚上打牌，暗中經營天九牌職業賭場，經長時間蒐證後，循線前往查緝，當場逮捕吳姓夫妻檔與15名賭客，查扣賭金32萬1百元，抽頭金3200元，賭具等物，詢後依賭博罪嫌將吳姓夫妻檔移送法辦，另外15名賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

樹林警方查獲鐵工廠暗藏賭場。（圖／翻攝畫面）

至於新店分局也有所收穫，掌握新店中興路一間棋牌社以「清潔費」為名，向賭客按桌收費，並主動詢問賭客「要打多少底」，再依賭資金額發放對等籌碼，賭局結束後則由賭客自行以籌碼兌換現金，近日晚間持搜索票前往查緝，一舉逮捕負責人、工作人員及賭客共19人，全案詢後依賭博罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

新店警方查獲一間棋牌社掛羊頭賣狗肉，暗中聚賭。（圖／翻攝畫面）

