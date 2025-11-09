新北警戒！「鳳凰」恐挾帶驚人雨勢 市府：「這11區」加強戒備

即時中心／廖予瑄報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶！新北市政府今（9）日指出，預計自明（10）日（週一）起，新北市就會開始降雨，其中北海岸及東側山區的雨勢將較為明顯；到了週二 （11日），共伴效應的影響預計達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率，並表示已立即展開坡各項防護措施，而新北市長侯友宜也表示，「市民朋友應提高警覺。」

根據中央氣象署預測，颱風鳳凰將於明（10）日（週一）朝台灣方向移動，雖然距離新北市仍有一段距離，但其外圍環流將與東北季風形成共伴效應，「預計週一（10日）起，新北市就會開始降雨，其中北海岸及東側山區的雨勢將較為明顯；到了週二（11日），共伴效應的影響預計達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率」，新北市府指出，特別是淡水、三芝、石門、金山、萬里等北海岸地區，以及瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來等山區，都可能會出現可觀的累積雨量。

快新聞／颱風「鳳凰」恐為新北市帶來驚人雨勢 「這些地區」嚴防大雨！

11月10日（週一）新北市雨量預報圖。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／颱風「鳳凰」恐為新北市帶來驚人雨勢 「這些地區」嚴防大雨！

11月11日（週二）新北市雨量預報圖。（圖／民視新聞翻攝）

另外，針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌一事，新北市府工務局已在昨（8）日提早啟動防颱整備作業，立即展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，以嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害；市府強調，噴漿作業預計將於明日全數完成，將持續收容撤離住戶。

此外，新北工務局昨日也請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，「儘管如此，未來連續降雨仍恐造成土石鬆軟，新北市府提醒山坡地社區切勿掉以輕心，務必加強巡檢與留意。」

而侯友宜也呼籲市民，應隨時注意最新氣象資訊，盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域，上下班時，要注意降雨與強風；山區道路也需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區請注意防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段時務必小心謹慎。另外，因為適逢大潮，沿海浪高可達5米，他也提醒民眾，「勿前往北海岸及東北角觀浪。」相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

