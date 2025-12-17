新北警打詐、防毒、科偵三冠王 獲公務人員傑出貢獻團體獎
考試院昨（16）日舉辦114年公務人員傑出貢獻獎頒獎典禮，新北市警局因打詐、緝毒等績效優異，今年榮獲全國公務人員傑出貢獻團體獎，由副局長張錦成代表接受總統賴清德頒獎。
本屆評選由全國各主辦機關共同推薦70名個人及59組團體參與，經過嚴謹審查後，新北市政府警察局憑藉「治安旗艦隊－打擊詐欺、反毒、科偵永續」等多項卓越事蹟，脫穎而出，榮獲傑出貢獻團體獎殊榮。
新北市警局表示，面對詐欺、毒品與科技犯罪日益猖獗的挑戰，團隊積極重塑打擊犯罪架構，由「詐欺防制辦公室」、「毒品查緝溯源中心」及「科技犯罪偵查隊」三大單位並肩運作，打造全方位打擊犯罪團隊。
其中「詐欺防制辦公室」遏阻大量詐騙案件，透過每件詐欺案件的潛在被害人，鼓勵報案並提醒勿再受騙以達及時止損效能，並以創新宣導方式提高各行各業領導人強化防詐意識作為，更規劃全國性的「斬金行動」強力掃蕩詐騙集團。
而「毒品查緝溯源中心」多起破獲大型毒品案，以專人專責加強毒品防制深度與強度，強化打擊毒品的策略布局及查緝力道，曾破獲 1172 塊海洛因磚毒品案，更主動規劃全國性查緝行動「擊落麻毒專案」，掃蕩施用大麻黑數，全力執行反毒政策打造無毒家園。
另「新北科偵專責」則培養科偵人才，落實數位科技偵查與鑑識，針對警專應屆畢業生進行為期一年的專精訓練，培育專業種子人員，分發至各分局落實「科技偵查小隊專責化、在地化」，並定期舉辦教育訓練，落實科偵普及化工作，推動科技偵查人員專才專用，運用科技偵查能力及數位鑑識技術，協助獲取關鍵事證並擴大偵破刑案，如「台版柬埔寨」詐騙案。
新北市警局獲獎後感謝各界長期以來的肯定與支持，這份榮耀屬於所有辛勤付出的同仁與關心治安的市民，將以此為動力持續結合專業與創新科技，不斷強化團隊戰力，深化犯罪預防與偵查成效，為新北市打造更安全幸福生活環境。
