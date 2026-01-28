新北警拍肩問有酒嗎？酒促妹怒控性騷 找上立委討15萬和解金

酒促妹認為遭性騷，提出15萬元和解金。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市警局一名教官，去年9月間餐敘時，以手碰觸酒促妹的右邊肩膀，詢問「還有酒嗎？」引起酒促妹不滿，向轄區派出所提出性騷擾申訴，更找上立委調解向教官要求15萬元和解金，而教官認為自己只是要拿酒喝，並非刻意碰觸，更認為對方提出的和解金價碼過高，雙方因此破局；而警方內部調查後，認為依舊構成性騷擾，予以申誡2次處分，並移請新北市政府「性騷擾防治審議會」調查裁處，而這名教官目前也已經退休。

據悉，這起性騷爭議事件發生在去年9月24日，新北市警局數名教官到啤酒屋餐敘，教官見酒喝光了，又見酒促妹背對著他，因此輕點對方右肩並詢問「還有酒嗎？」

未料，酒促妹卻認為教官的行為不禮貌，明明可以開口詢問就好，認為教官是刻意身體接觸，雙方因此爆發口角，其他教官見狀起身調解，但酒促妹卻認為其他教官也只是在袒護同事，因此憤而向轄區派出所提出性騷擾申訴。

這名酒促妹後續更找上立委，要求教官支付15萬元作為和解金，但教官認為自己並非刻意，無端被討高額和解金，雙方最終和解破局。

新北市警局指出，警方依規定受理酒促妹報案後，9月26日將相關卷證資料函報新北市政府警察局婦幼警察隊，婦幼隊於10月9日召開性騷擾防治申訴調查委員會，做成調查報告及處理建議，移請新北市政府「性騷擾防治審議會」調查裁處。

新北市警局針對許員觸碰酒促妹右後上臂部分，就「酒後失態與言行失檢」部分完成調查，核予申誡2次。

新北警也說，將秉持毋枉毋縱原則，依法依規嚴正處理，並要求各級幹部以身作則，淨化生活、減少應酬，督導所屬恪遵警察人員風紀要求，以維警譽。

新北市警局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）

