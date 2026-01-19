新北警整合市府及社區力量 全面強化護童勤務





學童上放學交通安全議題是每位學生家長最關注的焦點，為維護新北市各國小學學童上、放學安全，並確保校園周邊交通順暢，市府積極推動全新「護童專案」勤務模式，以學校為核心，整合警政、教育及社區資源，結合學校教師、導護志工、警察、義交、義警、民防及社區民力（里長、巡守隊、社區發展協會），共同營造安全、友善的通學環境。

新北警召開護童專案勤務示範觀摩協調會，由局長方仰寧親自主持，邀集市府教育局、民政局、板橋區公所、板橋國小、黃石里里長及義交、義警、民防及志工等幹部參加，研擬將更多民力投入校園周邊維護交通安全，系統性整合護童專案勤務人力，攜手讓新北市國小學童通學更為安全！

廣告 廣告

新北警局長方仰寧強調，維護學童安全警察責無旁貸，將列為重點工作項目，本次示範觀摩協調會亦請各分局分局長列席觀摩，要求各分局比照推廣至轄內各國民小學，未來將持續依各校實際需求滾動式檢討修正勤務配置，深化與教育單位及社區之合作，凝聚全民守護學童的共識，協力打造安全、快樂的通學環境，讓孩子安心上學、家長放心託付。

更多新聞推薦

● 今年春節期間桃市計程車每趟加收50元 桃機排班計程車每趟次加收100元