新北警林新晃、鄭恩然及李宇桂榮退 歡送

▲榮退人員與新北市警局、新北警察之友會大合影。（圖：新北市警察局提供）

新北市警察局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂退休。為了表彰他們多年來對警界的貢獻，新北市警察局十五日舉辦了榮退歡送會。新北市警局長方仰寧表示，林副局長、鄭警政監及李督察在工作中表現出色，受到各界好評，實為警界的光榮。

林副局長在高雄服務了三十六年，擁有豐富的經驗，曾擔任多個重要職務，包括高雄市警局的分局長及新北市警局的主任秘書等。他在刑事偵查、治安維護和行政管理方面表現卓越，是警界的優秀人才。

鄭警政監則從基層員警一路晉升，曾在警政署服務十八年，並將近十年的時間奉獻給新北市，見證了新北警界的創新與發展，為他的警職生涯畫下完美句點。李督察在台北市服務超過三十一年，擔任過多個重要職務，並在南投、苗栗及基隆等地擔任過分局長，對後輩有很大的指導和幫助。

在他們的任期內，督導單位的工作成果屢獲殊榮，讓各項業務順利完成。警察局特別製作了紀念影片，回顧他們的工作點滴，場面溫馨。新北市警局長方仰寧也代表全體同仁感謝他們對新北警的貢獻。