新北警查獲886件毒駕！遠超去年2倍 侯友宜說話了

新北市長侯友宜今天（9日）上午主持「114年12月份市府治安會報」，公開表揚阻詐有功的銀行行員、公安稽查有功人員，另接受市警局「114年國家警光獎」獻獎；侯友宜致詞時，也提醒現場眾人注意一項數據，毒駕猖獗今年開始掃蕩毒駕累積886件，比起去年同期增加2倍多，呼籲警方不斷透過宣傳，透過預防機制，這是預防殺人。

新北市長侯友宜今天（9日）上午主持「114年12月份市府治安會報」，首先接受市警局獻獎，包含榮獲「114年國家警光獎」團體組「偵查犯罪類」第1名及「預防犯罪類」、「改善交通類」第2名佳績，也獲得第12波安居緝毒專案全國第1名殊榮。

接續表揚聯防攔阻詐欺案件有功人員，包括台新銀行新莊分行及中和農會中正分行各攔阻新臺幣500萬元、第一銀行中和分行攔阻615萬元、國泰世華銀行後埔分行攔阻992萬餘元、全家超商蘆洲花園門市攔阻65萬元及統一超商西盛門市攔阻20萬元，另統一超商大立門市店員發現詐騙包裹機警通報警方，當場逮捕詐欺車手，攔阻績效顯著。

侯友宜致詞時首先表揚市警局榮獲警光獎等殊榮，在緝毒、掃黑、肅槍、掃蕩賭博，配合市府公共安全，成效卓越，讓環境優化，隨後也感謝銀行、農會、超商幫忙，詐騙是全國民眾最討厭、最需要共同面對的挑戰，詐騙犯罪顯然這麼多年的努力並沒有辦法有效壓制，希望全民一體共同防詐。

侯友宜隨後話鋒一轉指出，一個數據請大家注意，今年掃蕩毒駕累積886件，較去年同期增加222.18%，毒駕很猖獗，警察局很賣力不斷臨檢盤查，擴大掃蕩範圍，毒駕依然很多，我們是全國六都第一，但看到第一很感觸，第一名到底好還不好，我們很努力毒駕還是很多。

侯友宜也說，11月20日毒品唾液快篩檢測配合交通盤檢跟擴大專案小組的臨檢至今，也已抓到145件，顯然毒駕很氾濫，同仁很用心，但相對還要再加把勁，有效最好不要發生，不斷透過宣傳，透過預防機制，不要吸食毒品，也不要毒駕，這是預防殺人的一種。

侯友宜最後也說，包括今天報告電子菸查緝專案，如何透過衛生、警察、教育投入，從源頭開始，從小不灌輸反毒這種深植他的教育體系，一不小心電子菸誘使犯罪，讓年輕不懂事的孩子染上毒品，希望大家家把勁，大家全心全意在掃毒上要加把勁。

