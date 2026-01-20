新北警涉洩密助詐團遭押禁見 三重分局：已停職嚴辦不寬貸

新北市三重分局警備隊許姓員警，涉嫌洩密、偽造文書遭到羈押。翻攝畫面

新北市三重警分局警備隊一名許姓員警，涉嫌洩密及偽造文書案件曝光，引發外界關注。三重分局今（20）日對外說明，本案係由分局與警察局督察室主動報請新北地檢署指揮偵辦，檢警已於1月15日執行搜索行動，前往許員辦公桌及待寢室等處所蒐證。

經新北地檢署檢察官複訊後，認定許員涉嫌偽造文書罪嫌重大，依法聲請羈押，新北地方法院同日晚間23時裁定收押禁見。初步調查顯示，許員疑涉不當查詢個人資料，並於查詢系統內登載不實查詢事由，疑有洩密情事，相關涉案細節仍待持續釐清。

三重分局表示，由於許員已遭法院裁定羈押禁見，分局已依規定報請停職處分，並將全力配合檢方擴大偵辦，釐清是否涉及其他違法情節或相關人員。

分局強調，對於員警違法違紀行為，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」原則，依法究責、毋枉毋縱，絕不寬貸，以維護警紀與社會大眾對警察的信任。



