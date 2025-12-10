新北警涉貪污洩密 刑大代理副隊長遭聲押 三警交保

法廣報導，無國界記者組織（RSF）9日發布報告說，中國仍然是世界上最大的記者監獄：截至2025年12月1日，習近平政權共拘押了113名媒體從業人員，香港8名記者被捕，一共121人被囚禁。這個數字超過第2名俄羅斯和第3名緬甸所關押的記者人數總和。 121名中港記者被囚禁 報告舉例說，遭中國迫害的記者包括筆名富察的李延賀，他是台灣八旗文化創辦人兼總編和電台主持人，在2025年2月17日被上海一間法院判處3年有期徒刑，並剝奪1年政治權利，包括喪失選舉權和言論自由。 在李延賀被判刑幾個月後，在2025年9月19日，自2024年8月28日起被拘留的中國公民記者張展判處4年監禁。這是她第2次入獄，此前她曾因教導武漢新冠疫情初期情況而於2020年被關押。 據無國界記者5月2日發布的2025全球新聞自由度排行榜，中國在180個國家和地區中排行第178。香港排名跌到第140。 另據該組織在2024年5月3日發布的新聞自由指數報告說，在北韓，媒體不過是完全從屬於該國極權政府的宣傳工具。 在中國和越南，媒體如非國家所有，便是由與該國共產黨關係密切的團體控制，僅存的獨立報導來自自由記者，他們多在暗中活動、工作

中央廣播電台 ・ 6 小時前 ・ 2