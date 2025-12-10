新北警涉貪污洩密 刑大代理副隊長遭聲押 三警交保
新北地檢署偵辦員警疑涉洩密及貪污案，昨天（9日）帶回新北刑大等三名警員，並拘提中和分局張姓偵查佐。經檢察官複訊後，新北刑大鄭姓代理副隊長遭聲押，另外三名警員分別以5萬至15萬元不等交保候傳。
新北地檢署9日指揮調查局台中市調處偵辦新北員警疑涉及洩密風紀案，前往新北市刑事警察大隊偵一隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員，以及前刑大偵查佐、現任金山分局的王姓員警住處搜索，並陸續移送新北地檢署複訊。
除上述三名員警外，晚間又有一名中和分局張姓偵查佐，遭拘提至地檢署。這名偵查佐10月因涉洩密案遭羈押，才剛獲法院撤銷羈押出所，9日又因涉貪污等罪被拘提。
檢方複訊後依涉犯貪污治罪條例、刑法偽造文書、洩密等罪聲押鄭姓代理副隊長，並諭知王姓員警10萬元交保，趙姓偵查員5萬元交保，張姓偵查佐15萬元交保。
（責任主編：莊儱宇）
