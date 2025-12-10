新北警涉貪污洩密 刑大代理副隊長遭聲押 三警交保

《窗外的藍天》劇情講述1948年，被蘇聯統治的亞美尼亞仍籠罩在政治陰影之下。查理（Michael A. Goorjian 飾）幼時為躲避 1915年鄂圖曼帝國對亞美尼亞人的迫害而逃往美國。成年後，他帶著尋根的渴望返鄉，卻因一場荒謬誤會遭錯誤逮捕，只因為——戴了一條波點領帶。 在管理不善的監獄裡，查理每日面對發霉麵包與苦工，但他意外從牢房的小窗戶，看見一對獄卒夫婦的家庭生活。吃飯、吵架、唱歌、相愛——這些再平凡不過的日常，竟成了查理重新理解自己文化記憶的窗口。 隨著夫妻關係逐漸緊繃、丈夫更將被流放至西伯利亞，查理決定在牢裡設計一個計畫，試圖修補這段逐漸碎裂的婚姻。透過這個「遠距離陪伴」，他重新找回失落的文化連結，也在極權壓迫下，發現心中仍殘存的自由與溫度。 上映日期：2026-01-16

