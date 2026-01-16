新北警生力軍報到！ 警專210名結業生今分發報到

結業生選填志願。（圖／翻攝畫面）





新北市政府警察局今天（16日）辦理113年特考班結業生分發作業，新北市共計增補210名警力，為新北市治安交通及為民服務工作注入新動能，而新北市目前的總警力數，也因為警專與特考班畢、結業生兩梯次的補充，而達到預算員額的97.59%，後續這些生力軍也將投入為期半年的實務訓練，期盼能盡速上手，強化第一線值勤量能。

新北市警局指出，新北市幅員遼闊、人口數超過404萬人，為六都之首，各類治安、交通及為民服務案件量逐年攀升，警察同仁工作負荷日益繁重，感謝警政署體恤基層辛勞，優先補實新北市警力缺額，強化第一線執勤量能，提升整體治安防護效能。

新北市警局說，本次增補警力均為警校結訓新生，市警局已責成各單位主官（管）落實市長侯友宜13日在捷運警察隊致詞時的要求，強化員警教育訓練與關懷輔導機制，強化執勤安全與勤務技巧，協助新進同仁快速融入新北警團隊，發揮專業戰力。

這批警界生力軍，即日起實施為期六個月的實務訓練，方局長期許所有新進同仁，在實務歷練中持續扎實基本功，秉持依法行政原則，勇於任事、正確果敢執法，以「專業、紀律、團隊」為核心理念，攜手打造更安全、更幸福的新北市，守護市民安居樂業的生活環境。