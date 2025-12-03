新北警界出包！2外事科員警涉嫌「不開收據A良民證費」

新北警界出現害群之馬，嫌犯是新店分局的2位外事警員，他們疑似未依規定將民眾申請良民證的費用上繳，竟然中飽私囊收進自己口袋，全案經新北市警局自檢查出，2人都已被調職。

新店分局2位外事科員警涉嫌A錢。 （圖／Googlemap）

據新北市警局督察室調查，發現新店分局原本每個月來辦良民證的的人次將近千人，但今年10月份稽核該分局時，發現負責此項業務的防治組，上繳良民證辦理的收據的數量，明顯跟其他分局有落差，於是開始調查，後來查出經比對後，費用明顯短缺，防治組負責此項業務的2位外事科員警也因此被調查及偵訊。

廣告 廣告

新店分局則指出，新北市警局是在今年10月26日來稽核，發現本分局今年9月申請良民證的案件中，有4筆沒有開收據，經分局主動自檢清查，發現的確有數筆良民證的收據跟現金對不起來，初步認為有帳目不清，不過2位涉案員警均否認有侵占等不法情事。

台北地檢署。 （圖／中天新聞）

新店分局表示，分局方面在11月6日主動報請台北地檢署指揮偵辦，目前已將2位涉案的員警調職到警備隊靜候調查，待偵審結果出爐將從嚴追究相關人員行政及考監責任，分局針對員警違法違紀案件都主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦，毋枉毋縱」之立場，以維警譽。

編按：良民證的正式名稱為「警察刑事紀錄證明書」，是用在民眾求職、申請留學、移民、打工度假時，若有被公司或相關單位要求時可出示，用以證明「本人沒有刑事犯罪紀錄」，每份收新台幣1百元的規費，若同時申請2份以上，第2份起每份加收20元，辦理的方式可上網申請，或備妥相關證明文件，需親自到轄區分局申請辦理，若良民證辦下來可以申請用郵寄到府的方式，或是親自前往轄區分局領取。

延伸閱讀

影/PAZZO董座二度痛毆運將 圍毆監視器畫面曝

影/高雄天兵男駕駛疑倒車打錯檔 「保齡球式」撞6機車釀1傷

高雄8旬老婦人外出未返家 8小時後排水溝尋獲遺體