新北警界重大變動！副局長、多名分局長新官上任

新北警界近日有重大變動，今（20日）上午新北市副市長朱惕之主持副局長、多名分局長及大隊長的聯合布達交接典禮，原高雄市警局副局長呂世明成為新任副局長。

新任新北市警局副局長呂世明。 （圖／新北市警局提供）

新北市警局表示，本次人事調整係配合內政部警政署辦理全國重要警職作業，依據人員之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，調整部分分局長、大隊長職務。

高階警官、分局長、大隊長等職務異動如下：

原高雄市警局副局長呂世明調任新北市警局副局長

廣告 廣告

原新北市警局新店分局長謝龍富陞任新北市警局警政監

原新北市警局保安科科長劉德明陞任新北市警局警政監

原土城分局長陳建龍調任新店分局長

原瑞芳分局長沈明義調任土城分局長

原新北市警局防治科科長高繼鴻調任瑞芳分局長

原淡水分局長彭正中調任板橋分局長

原新北市警局交通警察大隊大隊長謝明杰調任淡水分局長

原新北市政警局公共關係室主任李仁寧調任新北市警局交通警察大隊大隊長

原新北市警局訓練科科長高德昌調任高雄市鹽埕分局長

原新北市警局督察室督察廖文昌調任新北市警局公共關係室代理主任

原新北市警局防治科秘書洪哲男調任新北市警局防治科代理科長

原新北市警局訓練科專員蔡淑琳調任新北市警局訓練科代理科長

原新北市警局保安警察大隊組長陳偉瑜調任金山分局組長

原新北市警局交通警察大隊組長鄭力仁調任瑞芳分局組長

原永和分局組長謝文程調任新北市警局交通警察大隊組長

原新北市警局督察室督察員陳浩宇調任新北市警局保安警察大隊督察組長

原新北市警局督察室督察員黃柏銘調任新北市警局永和分局督察組長

新北市警局副局長、多名分局長及大隊長等職務出現重大調動。 （圖／新北市警局提供）

朱副市長致詞時，首先感謝卸任幹部在任內的辛勞與貢獻，期盼未來在其他工作崗位上持續發揮所長，並不忘新北市這個大家庭，同時也恭喜新任分局長及大隊長，並期許帶領警察團隊持續展現捍衛治安的決心，展現專業素養，讓所屬警察同仁可以勇敢面對任何不法的挑戰，當案件發生時，能夠第一時間以正義、勇敢急先鋒的態度，用科技、法治迅速地逮捕嫌犯，展現捍衛治安的決心，維護警察執法尊嚴，使新北市治安更加穩固、堅若磐石。

左起為現任土城分局長沈明義、新北市警局局長方仰寧、副市長朱惕之、現任瑞芳分局長高繼鴻。 （圖／新北市警局提供）

朱副市長同時也期勉各位新任的分局長、大隊長在領導上「要有為有守」，成為警察同仁堅實的後盾，持續以專業與同理心服務市民，秉持「專業、紀律、團隊」的治安理念，全心全力守護市民安全，攜手打造安全宜居的「新北幸福城市」，同時也感謝各界賢達長期以來對警政工作的支持與挹注，為警察同仁加油打氣。

左起為現任板橋分局長彭正中、新北市警局局長方仰寧、副市長朱惕之、現任淡水分局長謝明杰。 （圖／新北市警局提供）

左起為現任警政監謝龍富、新北市警局局長方仰寧、副市長朱惕之、現任新店分局長陳建龍。 （圖／新北市警局提供）

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治